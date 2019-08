vor 44 Min.

Bauarbeiten in der Krumbacher Buchstraße dauern an

Autofahrer müssen sich noch gedulden, bis die Buchstraße in Krumbach wieder befahrbar ist.

Von Manfred Keller

Die Bauarbeiten in der Krumbacher Buchstraße gehen weiter voran. Während der Kanal-Anschlussarbeiten mit zeitweiliger Sperrung der Nattenhauser Straße im Norden und dem Anschluss in die Babenhauser Straße in Höhe Südstraße zeitweise für spürbare Verkehrsbehinderungen führte, konzentrieren sich die Tiefbauarbeiten nun auf die Buchstraße selbst. Die Bauarbeiten werden hier noch geraume Zeit dauern. Die Buchstraße wird deshalb auf der ganzen Länge gesperrt bleiben.

