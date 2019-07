vor 23 Min.

Baustellen: Wo in Krumbach unter der Erde gebuddelt wird

Am Wasserschloss, in der Adolf-Kolping-Straße und im Neubaugebiet in Edenhausen gehen die Arbeiten zügig voran.

Von Monika Leopold-Miller

Wo in der Stadt zurzeit Tiefbauarbeiten stattfinden, darüber informierte in der Sitzung des Krumbacher Bauausschusses die Leiterin der Abteilung Tiefbau, Wiebke Wagner. Außer in der Buchstraße (wir berichteten) wird zurzeit im Umfeld des Wasserschlosses, in der Adolf-Kolping-Straße und im neuen Baugebiet in Edenhausen gearbeitet.

Zu drei Viertel sei der Platz vor dem Krumbacher Wasserschloss in der Karl-Mantel-Straße fertig. Die Arbeiten unter der Erde hätten sich sehr umfangreich gestaltet, sagte Wiebke Wagner, Leitung Abteilung Tiefbau. Es sei bedingt durch die Enge schwierig gewesen, Kabelpakete sowie Wasser- und Kanalleitungen unterzubringen. Zum Wasserschloss wurde ein Hausanschluss gebaut. Eine Wasserleitung für das Fontänenfeld wurde neu erstellt. Somit sei das Fontänenfeld soweit fertig, sagte Wagner. Es fehle noch der Pflasterbau, die Baufirmen seien jedoch ausgelastet. Daher könne erst am 20. August begonnen werden. Aber bis zur Krumbacher Lichternacht am 2. Oktober sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Seitlich und hinter dem Wasserschloss ist ein kleiner Park entstanden mit Sitzbänken, die zum Verweilen einladen.

Archäologische Funde bei Arbeiten am Wasserschloss

Die vor dem Wasserschloss durchgeführten archäologischen Grabungen hätten laut Wagner einige Münzen sowie Lederreste zum Vorschein gebracht. Aufgrund dieser Lederreste nimmt man an, dass hier einmal ein Schuster ansässig war.

Die Bauarbeiten beim Krumbacher Wasserschloss sind weit vorangeschritten. Bis Anfang Oktober sollen die Pflasterarbeiten beendet sein. Bild: M. Leopold-Miller

In der Adolf-Kolping-Straße ist der Kanal- und Wasserleitungsbau abgeschlossen. Es musste Boden ausgetauscht werden, da viel Torf vorhanden war. Mehrere Meter Spundwände waren für den Kanalbau nötig. Laut Wagner sollen die Straße und auch die Außenanlage des Kindergartens bis zum 31. Juli fertig sein. Die Grünanlagen und der Gehweg zwischen Kammel und der neuen FOS/BOS sollen bis zum Herbst fertig sein. Damit in der Straße nicht zu schnell gefahren wird, werden zwei Schwellen angebracht, ähnlich denen beim Schulzentrum. Der Standort für die vorgesehenen Bäume beim Parkplatz sei noch variabel, sagte Stadtbaumeister Björn Nübel.

Im Pfarrer-Schnell-Weg in Edenhausen laufen zurzeit die Arbeiten für Kanal- und Wasserleitungen sowie der Straßenbau. Das voraussichtliche Bauende wird im November 2019 sein.

