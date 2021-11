Behlingen-Ried/Landkreis Günzburg

06:00 Uhr

Nordic Walking im Kreis Günzburg: 29.000 Kilometer für die Kartei der Not

Plus In der Corona-Krise hat die Nordic-Walking-Tour 2021 ein Zeichen der Hilfsbereitschaft gesetzt. Die Kartei der Not erhält eine Spende in Höhe von 8266 Euro.

Von Manuela Rapp

Der Weg ist das Ziel – und das Ergebnis dieses Weges ist wahrlich beachtlich. Bei der "Nordic-Walking-Tour 2021 im Landkreis Günzburg“ kamen nicht nur knapp 29.000 Kilometer zusammen, sondern auch 8266 Euro an Spenden für die Kartei der Not, das Hilfswerk unserer Zeitung. In Behlingen-Ried wurde diese beachtliche Summe jetzt symbolisch übergeben.

