Bei Aldi in Krumbach eröffnet eine DHL-Packstation

Eine solche DHL-Packstation soll am Lidl in Krumbach entstehen.

Die Krumbacher können künftig ihre Pakete bei Aldi abholen. Im Bauausschuss wurde daneben auch über den Zustand der Toilette im Westfriedhof diskutiert.

Von Monika Leopold-Miller

Überschaubar waren die Liste der Themen in der jüngsten Sitzung des Krumbacher Bauausschusses. Eins davon betraf den Aldi am Erwin-Bosch-Ring. Eine Packstation zum Abholen von Paketen soll an den Supermarkt am südlichen Ende von Krumbach angegliedert werden, wie Stadtbaumeister Nübel informierte.

Den schlechten Zustand der Toilette in der Aussegnungshalle sowie der Friedhofsmauer am Krumbacher Westfriedhof sprachen Johanna Herold und Ursula Bader an. Laut Fischer seien bereits zwei Varianten zur Sanierung der Toilette im Rat aus Kostengründen abgelehnt worden. Nübel wies darauf hin, dass das Gebäude unter Denkmalschutz stehe und insgesamt saniert werden müsste.

Johanna Herold wünschte sich eine kleinere und dafür schnellere Lösung bei der Sanierung der Toilette. Laut Fischer sei das Problem jedoch größer, da das Wasser nicht ablaufen würde.

Holzlager in Edenhausen ist Thema im Krumbacher Bauausschuss

In Edenhausen soll zudem ein bestehendes Holzlager auf einem Grundstück in der Nähe zum Haselbach verlegt und an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden. Die Nähe zum Haselbach sei laut Stadtbaumeister Björn Nübel kein Problem. Hochwasser habe es hier noch nicht gegeben. Die Mitglieder des Bauausschusses stimmten einstimmig dafür.

Im Bereich Buchkopf, Nähe Finkenweg, gegenüber dem Spielplatz in der Talstraße, möchte ein Bauwerber zwei Doppelhäuser mit vier Wohneinheiten errichten und stellte dazu eine Bauvoranfrage. Auch ein weiterer Interessent möchte in diesem Bereich zwei Häuser errichten, informierte Bürgermeister Hubert Fischer.

Der Bebauungsplan sehe hier jedoch nur ein Einfamilienhaus vor. Da das Grundstück mit rund 1700 Quadratmetern jedoch groß genug sei, wie Bürgermeister Fischer sagte, könnten hier auch zwei Häuser stehen. Die Ausschussmitglieder hatten keine Einwände dagegen.

Weitere Bauthemen aus Krumbach:

