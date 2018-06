vor 17 Min.

Bei ihm ist kein Gottesdienst ausgefallen

Unter großer Anteilnahme der Bevölkerung wurde Pfarrer Karl Fritz, der 50 Jahre in Neuburg/Kammel und Umgebung gewirkt hatte, zu Grabe getragen. Bereits todkrank, sorgte er für Gottesdienstvertretungen.

Von Dieter Jehle

Ergriffene Gesichter und tränengefüllte Augen. Hunderte Menschen nahmen in einer beeindruckenden Trauerfeierlichkeit in der Neuburger Pfarrkirche Abschied von Geistlichem Rat Karl Fritz. „Wir danken Gott, dass wir das Leben von Pfarrer Fritz erleben durften“, sagte Dekan Martin Finkel, der den Gottesdienst zelebrierte. An das Leben des Neuburger Ehrenbürgers erinnerte Prälat Ludwig Gschwind: „Er war eine Kämpfernatur, aber ein Kämpfer mit klarem Ziel“.

Bereits eine Stunde vor Beginn des Trauergottesdienstes war die Neuburger Pfarrkirche prall gefüllt. Viele Katholiken konnten die Messe nur über Lautsprecher vor der Kirche mitverfolgen. Die Anteilnahme war riesig. Die Fahnenabordnungen der Vereine aus der Pfarreiengemeinschaft standen mit schmucken Trachten und Anzügen ein letztes Mal Spalier für den beliebten Seelsorger. Imposant auch der Einzug von rund 70 Ministranten und Dekan Martin Finkel. Er hatte im Schlepptau weitere 27 Seelsorger mitgebracht, Kollegen der Nachbarpfarreien sowie aus der Studienzeit. Darunter auch Michael Kinzl, der ab Herbst die Nachfolge von Karl Fritz in der Pfarreiengemeinschaft Neuburg übernimmt. Die Kirchenchöre umrahmten würdig, unter der Leitung von Wolfgang Härtl, die Trauerfeierlichkeit.

Im Chorraum der Kirche, wo der Verstorbene Tag für Tag, Woche für Woche segensreich wirkte, war der Sarg des Geistlichen Rates aufgebahrt. „Er war ein guter Hirte“, so der Dekan. Er hat den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet und den Glauben bewahrt. „Diese Worte des Apostels Paulus an seinen Schüler Timotheus dürfen wir Pfarrer Karl Fritz in den Mund legen“, sagte Gschwind. Er erinnerte daran, dass Fritz immer sehr stolz auf seinen Namenspatron Kaiser Karl den Großen war. „Nicht so sehr auf den Kämpfer als auf einen, der den Glauben verteidigte“.

Vom Knaben- ins Priesterseminar

Der Weg des Pfarrers vom Elternhaus über das Knabenseminar zum Priesterseminar sei entbehrungsreich gewesen. „Er lernte verzichten und sich an kleinen Dingen zu freuen“. Gschwind erinnerte an die Anfänge in Neuburg im September 1968. „Vom ersten Augenblick an spürten die Menschen, dass dies ein Pfarrer ist, der ein Herz für die Leute hat. Schnell war er in Neuburg und Edelstetten zu Hause.“ Später kamen dann Billenhausen, Langenhaslach und Wattenweiler hinzu. Fritz sei ein ständiger Begleiter seiner Kirchen gewesen. „Es gelang ihm, manches zu erhalten wie die Kreuzabnahme von Christoph Rodt oder die neapolitanische Krippe in Edelstetten und das Heilige Grab“. Besonders hob er hervor, dass in der 50-jährigen Tätigkeit von Fritz kein einziger Sonntagsgottesdienst ausgefallen sei. „Schon todkrank sorgte er dafür, dass andere Priester die Gottesdienste übernahmen“. Den Glauben zu verkünden, sah er als stete Aufgabe. Pfarrer Karl Fritz habe auch viele Jahre das katholische Landvolk des Dekanats Krumbach begleitet.

Gschwind blickte auf die schwere Zeit der Krankheit des Pfarrers zurück. „Er war bereit, den Kampf gegen den Krebs aufzunehmen. Sportlich durchtrainiert bis ins Alter, hoffte er den Kampf gewinnen zu können. Er hat sich keiner Therapie verweigert, aber er spürte immer mehr, wie seine Kräfte nachließen“. Jetzt liege für Pfarrer Karl Fritz der Siegeskranz des ewigen Lebens bereit. Ein besonderer Dank galt der langjährigen Haushälterin Elfriede Spach, die Pfarrer Karl Fritz vor allem in den letzten Monaten immer zur Seite stand. Fritz wollte keine Nachrufe bei seinem letzten Gang. So blieb es bei Klängen der Blasmusik.

Viele Mitmenschen, darunter Bürgermeister Rainer Schlögl, eine Delegation der französischen Gemeinde Vigneulles, die Abgeordneten Dr. Hans Reichhart und Alfred Sauter sowie die stellvertretende Landrätin Monika Wiesmüller-Schwab gaben dem Verstorbenen einen letzten Gruß.

