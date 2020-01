13:09 Uhr

Beim Fahren unter Drogeneinfluss erwischt

Mit solchen Drogenschnelltests kann die Polizei einen konkreten Hinweis bekommen, ob jemand Rauschgift konsumiert hat. Der Test ist freiwillig und wird bei Verkehrskontrollen angewendet. So auch in Thannhausen. Angezeigt werden unter anderem der Wirkstoff THC (Cannabis), Opiate, Kokain und Amphetamine.

Gleich zwei junge Fahrer sind der Polizei in Thannhausen negativ aufgefallen. Was außerdem am Wochenende für die Polizei zu tun war.

Von Annegret Döring

Gleich von zwei Autofahrern berichtet die Polizei, die in Thannhausen aus dem Verkehr gezogen worden sind. In der Nacht auf Samstag wurde in der Fritz-Kieninger-Straße im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle ein Auto angehalten. Dabei bemerkten die Polizisten bei dem 19-jährigen Fahrzeugführer drogentypische Ausfallerscheinungen. Nach eigenen Angaben hatte der Fahrzeugführer Drogen konsumiert. Die Weiterfahrt wurde verboten und der Fahrer musste mit zur Blutentnahme zur Polizeiinspektion Krumbach.

In derselben Nacht hielten die Beamten auch ein Auto in der Edmund-Zimmermann-Straße an. Bei der 18-jährigen Fahrzeugführerin wurden ebenfalls drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt. Der durchgeführte Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht auf Drogenkonsum mehrerer Substanzen. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt und die Fahrerin musste ebenfalls mit zur Blutentnahme.

Rechts vor Links missachtet in Balzhausen

Zu einem Unfall nach einer Verletzung der Vorfahrtsregelung ist es am Freitag in Balzhausen gekommen. Nach dem Bericht der Polizei gegen 13.15 Uhr ein 30-Jähriger mit seinem Auto auf der die Memmenhauser Straße unterwegs. Gleichzeitig kam ein 38-Jähriger mit seinem Kleintransporter auf der die Augsburger Straße daher und missachtete laut Polizei an der Kreuzung mit der Memmenhauser Straße die dort geltende Vorfahrtsregelung „Rechts vor Links“. Beim Zusammenstoß im Kreuzungsbereich wurde das Fahrzeug des 30-Jährigen derart beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand, der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 8000 Euro.

Einbruchsversuch im Max-Welcker-Weg

Einen Einbruchsversuch meldet die Polizei aus Krumbach. Dort versuchte zwischen Mittwoch und Freitag ein Unbekannter die Wohnungstüre am Max-Welcker-Weg 2 aufzuhebeln. Dies gelang ihm laut Polizei nicht, jedoch hinterließ das Vorhaben entsprechende Spuren an der Türe. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter Telefon 08282/905-0 zu melden.

