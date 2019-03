05:00 Uhr

Bekenntnis zur Klinik Krumbach

Kleine Kliniken wie Krumbach haben es zunehmend schwer. Warum der jüngste Chefarztwechsel und die laufenden Modernisierungen für die Klinik so wichtig sind.

Von Peter Bauer

Es sind turbulente Zeiten im Gesundheitsbereich. Pflegekräfte klagen über ihre Arbeitsbedingungen, Therapeuten werden händeringend gesucht, die Hausärzte und teilweise auch die Fachärzte werden immer weniger und kleine Kliniken geraten finanziell unter Druck.

Diese wenigen Stichworte deuten den Umfang der Probleme an, die es in den kommenden Jahren zu lösen gilt. Eine wohnortnahe, dezentrale Versorgung durch eine Klinik wie Krumbach: Das ist leider keine Selbstverständlichkeit mehr. Aber „der Wahn der Zentralisierung macht die Situation doch nicht besser“, hat Dr. Josef Langenbach, langjähriger Chefarzt der Krumbacher Klinik, die aktuelle Entwicklung kürzlich umschrieben. Wie kann die Zukunft kleinerer Kliniken wie Krumbach, aber auch Günzburg gesichert werden? Beide Häuser haben sich dieser schwierigen Herausforderung mit einer bemerkenswerten Beharrlichkeit gestellt und immer wieder einen guten Weg für ihre Entwicklung gefunden. Auch das jüngste Signal steht dafür. 23 Jahre war Gerhard Richter ein hochgeschätzter Chefarzt in Krumbach für den Bereich der Gastroenterologie. Und es ist ein Glücksfall für die Klinik und die Region, dass mit Dr. Christian Vollmer jetzt ein Nachfolger mit hoher Qualifikation gefunden wurde.

Zudem wurde und wird die Krumbacher Klinik laufend modernisiert. Es sind Millionenbeträge. Doch wenn Kliniken modern und auf dem neuesten Stand bleiben wollen – und nur das macht ihr „Überleben“ möglich – dann ist es wichtig, solche umfassenden Investitionen mit Entschlossenheit anzugehen.

Der Landkreis Günzburg geht glücklicherweise diesen Weg und dabei kann er auf die Unterstützung durch den Freistaat Bayern bauen. In der Krumbacher Klinik begannen im vergangenen Sommer die Arbeiten für den Neubau der Operationssäle. Sie werden in dreijähriger Bauzeit grundlegend neu gestaltet, rund elf bis zwölf Millionen Euro werden investiert. Zudem wird für etwa 1,2 Millionen Euro ein neuer MRT eingerichtet.

Mit circa 380 Mitarbeitern (168 Betten) ist die Klinik in Krumbach einer der wichtigsten Arbeitgeber im Landkreis, sie ist ein Eckpfeiler für eine wohnortnahe, medizinische Grundversorgung in der Region. Doch wer die Entwicklung in anderen Regionen beobachtet, der sieht auch, mit welcher Rasanz es im Klinikbereich einschneidende Veränderungen geben kann. Mit Blick darauf hat sich der Landkreis Günzburg mit der Ausrichtung seiner Kliniken rechtzeitig in eine gute Position gebracht. Die beiden Kliniken in Günzburg und Krumbach stellen in einer eng strukturierten Zusammenarbeit die medizinische Grundversorgung sicher, dazu kommen Fachkliniken wie etwa in Ichenhausen. Diese Aufteilung hat sich inzwischen schon über Jahrzehnte bewährt, sie hat so manchen gesundheitspolitischen Sturm überstanden.

Doch Stürme dieser Art wird es in der Gesundheitspolitik mit zunehmender Häufigkeit geben. Umso wichtiger ist das deutliche Bekenntnis zur Klinik Krumbach. Die jüngste Neubesetzung im Chefarztbereich steht für dieses deutliche Bekenntnis.

