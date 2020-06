12:30 Uhr

Beleidigung: Polizei ertappt 22-Jährigen

Beleidigung an die Wand geschrieben: In Krumbach ertappte die Polizei einen 22-Jährigen auf frischer Tat (Symbolbild)

Beleidigungen mit Stift an eine Wand einer Unterführung geschrieben. Welche Konsequenzen dies für den 22-Jährigen hat.

Bereits im Oktober 2019 hatte ein 27-jähriger Krumbacher bei der Polizei Krumbach Anzeige wegen Beleidigung erstattet, da ein Unbekannter mit einem Edding-Stift Beschimpfungen über ihn an die Wände der Unterführung bei der Berufsschule geschmiert hatte.

Am Mittwochnachmittag konnte der 27-Jährige in dieser Unterführung einen in seiner Nähe wohnenden 22-Jährigen auf frischer Tat ertappen, als dieser wiederum gegen ihn gerichtete Beschimpfungen an die Wand schmierte.

Der 22-Jährige räumte, so der Bericht der Polizei, gegenüber den Polizeibeamten die aktuelle Tat ein, bestreitet aber, für die Schmierereien im Oktober 2019 verantwortlich zu sein. Den 22-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Beleidigung und Sachbeschädigung durch Graffiti. (zg)

