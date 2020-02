19.02.2020

Berechnung bringt Klarheit

Aletshausen ermittelt Investitionskosten für Trink- und Abwasser

Von Karl Kleiber

Da Gemeinden ihre Versorgungseinrichtungen kostendeckend betreiben müssen, hat Aletshausen bereits im November 2018 die Verbraucher-Gebühren für Trink- und Abwasser durch die Kommunalberatung Dr. Schulte/Röder (Veitshöchheim) neu kalkulieren lassen und in Kraft gesetzt. Nun liegen die neu ermittelten Beitragssätze für die gesamten Investitionen in die Trink- und Abwasserversorgungen vor. Diese resultieren aus allen noch ermittelbaren Kosten seit Beginn dieser Einrichtungen.

Da die Globalberechnung und Neufestlegung der Beitragssätze ein komplexes Thema ist, war Geschäftsstellen-Leiter Dieter Gumpinger von der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Krumbach und Heinrich Schulte zur Sitzung erschienen, um die neuen Zahlen und Fakten dem Gremium verständlich zu vermitteln. Laut Vermessung, so Schulte, wurden 648500 Quadratmeter anzurechnende Grundfläche in der Gesamt-Gemeinde festgestellt. 64000 Quadratmeter beträgt die Vorhalte-Fläche, die im Zeitraum von vier bis sieben Jahren erschlossen werden könnte. Als Nach-Verdichtungs-Fläche wurden pauschal 1000 Quadratmeter innerorts aufgenommen. Die ermittelte Geschossfläche aller Häuser und relevanter Garagen betrage 178500 Quadratmeter. Bei der Geschossfläche wurden 25 Prozent, also 16000 Quadratmeter, der Vorhalte-Fläche angesetzt. Die Nachverdichtung beläuft sich minimal auf 2000 Quadratmeter.

Bisher habe die Gemeinde laut Schulte für das Abwasser rund sieben Millionen Euro investiert und gut drei Millionen Euro Staatszuschüsse erhalten. Der Rest wurde auf die Grundstücks- und Hausbesitzer umgelegt. Die neu errechneten Entwässerungsnettobeiträge für die Gesamt-Gemeinde belaufen sich für die Grundstücksfläche auf 1,49 Euro netto pro Quadratmeter (bisher 1,3). Die Geschossfläche wird mit 14,64 Euro (bisher 17) verrechnet. Für die Wasserversorgung in allen Ortsteilen ohne Wasserberg werden 1,06 Euro (bisher 1,4) fällig. Auf die Geschossfläche sind künftig 5,7 Euro (bisher 4,2) zu bezahlen.

Damit hat die Gemeinde ein fundiertes Zahlenwerk in der Hand, das für eine lange Laufzeit Bestand hat. Es muss nun immer wieder aktualisiert werden, war das Resümee von Bürgermeister Georg Duscher.

Die Einwohner von Wasserberg werden vom Hasberger Hochbehälter aus mit Trinkwasser versorgt, so Dr. Schulte. Dieser wurde 2013 saniert und eine Drucksteigerungsanlage eingebaut. Hier müssen noch 52000 Euro ausstehende Verbesserungsbeiträge abgerechnet werden, die per Bescheid 2020 in zwei Raten zu bezahlen sind. Berechnet werden 0,52 Euro für Grundstücksflächen und 3,93 Euro für Geschossflächen. Bisher wurden in Wasserberg 156000 Euro in das Trinkwasser investiert, von denen 94000 Euro umlagefähig waren. Die Ermittlung der Grundstücksfläche inklusive 500 Quadratmeter Verdichtungsfläche ergab 54578 Quadratmeter. 11320 Quadratmeter beträgt die Geschossfläche, hier kommen noch 1000 Quadratmeter Verdichtungsfläche hinzu. Und so sehen die neuen Beiträge aus: Grundstücksfläche 0,69 Euro (bisher 1,4), Geschossfläche 4,57 Euro (bisher 4,2), schloss Schulte. Für Wasserberg, einschließlich der Grundstücke „Am Käppele“, wurde eine eigene Beitragssatzung zur Verbesserung und Erneuerung der Wasserversorgung erlassen. Alle Beschlüsse wurden einstimmig gefasst.

