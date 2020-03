16.03.2020

Bernd Langbauer folgt auf Weiß

Er möchte jetzt anpacken

Nach vier Legislaturperioden wollte Norbert Weiß das nach eigenen Worten „schönste, aber auch nervenaufreibenste Amt in einer Gemeinde“ in jüngere Hände übergeben. Bernd Langbauer, der mit 83,8 Prozent einen großen Vertrauensbeweis erhielt, war von der Wählergruppe Deisenhausen als Kandidat aufgestellt worden. Da die 2. Wählergruppe in der Gemeinde, die Wählerliste Bleichen, mit keinem eigenen Kandidaten antrat, war er der einzige Kandidat. Langbauer ist sehr zufrieden mit dem Ergebnis und er freut sich darauf, nach guter Vorbereitung und Einarbeitung durch die Verwaltungsgemeinschaft „für die Gemeinde anpacken zu können“. Er hofft, dass er es den meisten Bürgern recht machen kann. Er wünscht sich eine Zusammenarbeit mit den Bürgern, bei der Gemeinwohl und nicht Eigeninteresse im Vordergrund steht. (neu)

