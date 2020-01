05:00 Uhr

Berührende Lektüre und eine besondere Billenhauser Verbindung

Wie der aus Billenhausen stammende Philosoph Wilhelm Schmid einen Leitsatz der Denkgeschichte umformuliert.

Von Dr. Heinrich Lindenmayr

Lesen berührt. Davon handelt das letzte Kapitel des neuen Buchs des aus Billenhausen stammenden Philosophen Wilhelm Schmid. Berührt das neue Buch von Wilhelm Schmid seine Leser? Wer es liest, kann etwas Seltenes erfahren. Er kann seine Lektüre zum Prüfstein machen, ob und inwieweit sich zentrale Aussagen des Schlusskapitels bewähren. Berührt die Lektüre, indem sie dem Nachdenken und Erleben einen fruchtbaren Raum schafft, dann stimmt, was im Buch behauptet wird. Berührt die Lektüre in dieser Weise, dann handelt es sich um ein gutes Buch, denn es kann sich an ihm der Sinn des Lesens bewähren.

Eine erste fruchtbare Berührung durch dieses Buch geschieht allein dadurch, dass der Autor „Berührung“ nicht nur körperlich versteht, sondern der Berührung auf allen Ebenen nachspürt, also auch der emotionalen, der seelischen, der geistigen und der metaphysischen Berührung. Das Inhaltsverzeichnis macht deutlich, dass der Autor auch dort kapitelfüllende Bezüge herstellt, wo sie keineswegs auf der Hand liegen: Beispielsweise können auch das Lachen und Lächeln oder das Schweigen starke Kräfte der Berührung freisetzen.

Berührt werden Leser von Aussagen, die ihnen neu sind oder deren Bedeutung sie so noch nicht wahrgenommen haben. Fünf Millionen Nervenenden der Haut warten gleichsam auf Impulse, informiert das Kapitel über die körperliche Berührung. Erst seit wenigen Jahren weiß man über die hochkomplexen Vorgänge im menschlichen Körper Bescheid, die von der körperlichen Berührung ausgelöst werden. Man versteht heute, warum Kinder besser gedeihen durch zärtliche, physische Zuneigung, warum durch gute Berührung Heilungsprozesse in Gang kommen oder das Immunsystem stabiler wird.

Weil die körperliche Berührung so fundamental für das menschliche Leben ist, formuliert Wilhelm Schmid einen der berühmtesten Sätze der abendländischen Denkgeschichte um: „Ich berühre, ich werde berührt, also bin ich.“ Das ist eine berührende Provokation.

Berührt werden Leser von Sachbüchern, wenn Sachverhalte raffiniert entwickelt werden, sodass trockener Materie eine große Lust am Lernen abgewonnen wird. Im dritten Kapitel definiert Wilhelm Schmid die Teilnahme des Menschen am sozialen Leben und die dazugehörigen Berührungen als Theaterstück, das tagtäglich aufzuführen ist.

Der Leser darf sich selber lustvoll als Bühnenakteur beobachten, darf miterleben, wie der Akteur den Körper in Form bringt und in Form zu halten versucht und was ihm dabei alles zu Gebote steht. Berührend ist der Rat des Autors an den Akteur, hier und da etwas weniger dick Farbe aufzutragen oder sich das eine oder andere abzuschminken.

Über Bodenhaftung und Atmung

Ein guter Rat berührt. Relativ einfach sind praktische Ratschläge, die auf Übungen abstellen, wie das im 2. Kapitel zu den Themen Bodenhaftung und Atmung geschieht. So etwas dürfte punktuell helfen bei der Lebensbewältigung, immer wieder. Lebenskunst, wie Wilhelm Schmid sie versteht, ist so billig aber nicht zu haben. Sie fordert einen jeden auf, sich in die schwierigen und komplizierten Verhältnisse des Menschlichen einzudenken. Sie fordert zudem, das Wissen kritisch am eigenen Selbst zu überprüfen. Außerdem muss praktisch geübt und immer wieder korrigiert werden. Es darf den Wilhelm-Schmid-Leser positiv berühren, dass der Autor keine wohlfeile und trügerische Rezeptliste anbietet, die angeblich für jeden passt. Jeder darf und muss mithilfe der Schmidschen Wegmarken sich selbst suchen, herausfinden, was zu einem passt und lernen, dazu zu stehen.

Wilhelm Schmid: Von der Kraft der Berührung. Berlin (Insel Verlag) 2019.