25.07.2020

Berufsschule Ursberg ehrt beste Absolventen

63 Schülerinnen und Schüler wurden ins Berufsleben verabschiedet

63 Schülerinnen und Schüler haben in diesem Jahr an der Berufsschule Ursberg ihre Berufsausbildung erfolgreich abgeschlossen. Im Rahmen einer kleinen Feier wurden nun die beiden Jahrgangsbesten geehrt: Ramona Thomas (Durchschnittsnote 1,1) und Ken-Rene Egger (Note 1,2) haben in ihrem Abschlusszeugnis jeweils überragende Ergebnisse erzielt. Beide haben somit auch den mittleren Bildungsabschluss (früher: Mittlere Reife) erreicht.

Ramona Thomas wurde im Berufsbildungswerk Ursberg zur Verkäuferin ausgebildet, Ken-Rene Egger erlernte den Beruf des Malers und Lackierers im Malerbetrieb Zimmermann in Thannhausen. Die beiden repräsentieren damit sehr gut die gesamte Schülerschaft. Diese setzt sich zum größten Teil aus vielen Betrieben der schwäbischen Wirtschaft sowie des Handwerks, aber zu einem geringeren Teil auch aus Auszubildenden des Berufsbildungswerks des Dominikus-Ringeisen-Werks zusammen.

Schulleiter Peter Habla: „Traditionell feiern wir zusammen mit allen Schülern, ihren Angehörigen und Ausbildern am Ende des Schuljahres ein großes Fest mit etwa 300 Personen. Wegen der Corona-Beschränkungen war das in diesem Jahr aber leider nicht möglich. Unsere diesjährigen Absolventinnen und Absolventen wurden im Rahmen von kleineren Feiern in den einzelnen Fachbereichen in ihr Berufsleben verabschiedet. Es war uns aber wichtig, die hervorragenden Leistungen von Ramona Thomas und Ken-Rene Egger extra zu würdigen.“ (pm)

