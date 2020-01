14.01.2020

Besinnliche Stunden mit der Musikvereinigung

Jugendkapelle und Orchester in Ziemetshausen begeistern. Es gab einen Dirigentenwechsel und Ehrungen

Das musikalische Jahr 2019 bei der Musikvereinigung Ziemetshausen wurde mit dem Weihnachtskonzert beendet. Vor ausverkaufter Halle spielten die Musiker und freuten sich, dass sich die intensive Vorbereitung gelohnt hat.

Eröffnet wurde das Konzert vom Vororchester der Jugendkapelle Mindel-Zusam unter der Leitung von Theresa Mayer. Die jungen Musiker haben mit ihren Stücken „Majestic March“, „Big Beat Boogie“ und „Let´s Rock“ die Konzertbesucher von ihrem Können überzeugt. Als Zugabe gaben sie das Weihnachtslied „Ihr Kinderlein kommet“ zum Besten.

Mit dem „Festmarsch“ von Johann Strauss begann die Musikvereinigung Ziemetshausen einen schwungvollen Start in den zweiten Teil. Mit diesem Marsch verabschiedete sich der langjährige Dirigent Andreas Reiter und übergab den Dirigentenstab an den neuen Dirigenten Sebastian Schwarz. Der Auftakt zu seinem Programm war die Polka „Böhmische Nacht“. Anschließend folgten die Ehrungen langjähriger Musiker. Es wurden Anika Miller, Johannes Simnacher, Janik Greiner, Tobias Niederreiner und Fabian Hafner für zehn Jahre, Johannes Maier für 15 Jahre sowie Franz Brandner und Birgitt Kuckenburg für 40 Jahre aktives Musizieren beim Allgäu-Schwäbischen Musikbund (ASM) geehrt.

Weiter ging es mit dem Marsch „Der Falkenauer“ sowie mit der „Polka ins Glück“. Nach der Pause ging es weiter mit dem Konzertmarsch „Sympatria“. „The Lion King“, ein Medley der besten Songs aus dem Musical „Der König der Löwen“, wurde als nächstes Stück zum Besten gebracht. Ein Highlight des Abends war das Lied „Bergwerk“, das gesanglich von Heidi Geyer, Thorsten Engel und Rainer Miller dargeboten wurde. Anschließend ertönte die allseits bekannte Melodie „What a Wonderful World“, bei der Martin Fischer mit seiner Trompete das Solo interpretierte. Der Höhepunkt für die Musikvereinigung Ziemetshausen war an diesem Abend, die Ernennung des langjährigen Musikkameraden Norbert Schmid zum Ehrenmitglied. Nach 61 aktiven Musikerjahren, in denen er sich auch in verschiedensten Ämtern engagierte, geht er in seinen wohlverdienten Musikerruhestand.

Als Zugabe für die Zuschauer gab es die Polka „Guten Abend, gute Nacht“ sowie das Weihnachtslied „Tochter Zion“.

Vorstand Rainer Miller verabschiedete die Zuhörer. (zg)

Themen folgen