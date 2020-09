vor 9 Min.

Besondere Augenblicke für neue Thannhauser Kita-Leiterin

Plus Sophie Eberhard ist Leiterin des Kindergartens Arche Noah. In einem Gottesdienst gab es jetzt einen beeindruckenden Akzent.

In einem coronakrisebedingt eingeschränkten Gottesdienst in der Christuskirche hat Pfarrer Norbert Riemer die neue Leiterin des evangelischen Kindergartens Arche Noah, Sophie Eberhard, feierlich eingesegnet. Wie sich der Kindergarten Arche Noah entwickelt hat.

In seiner Predigt, angelehnt an den Begriff des Gottesdienstes, den Dienst an Gott und an uns sowie unter Verweis auf das Markus-Evangelium („Lasset die Kindlein zu mir kommen“), bereitete der Geistliche der Kindergartenleiterin den Weg auf ihren neuen Arbeitsplatz und wünschte ihr Gottes Segen für ihren Dienst. Andreas Steeger, als Vertreter des Kirchenvorstandes der evangelischen Kirchengemeinde, begrüßte Sophie Eberhard sehr herzlich, wünschte ihr für den vor Kurzem angetretenen, verantwortungsvollen Posten alles Gute und überreichte ihr zur offiziellen Begrüßung einen spätsommerlichen Blumenstrauß.

Renate Baumgartner untermalte die Feier mit bekannten Kirchenliedern, die von den Gottesdienstbesuchern, wegen Corona-Auflagen, nur gesprochen werden konnten. Sophie Eberhard war vorher Leiterin des Montessori-Kinderhauses in Oxenbronn und trat am 1. Juli ihre neue Stelle in Thannhausen an. Die Arche Noah besteht aus drei Ganztags-Regelgruppen, einer Integrativgruppe sowie einer Krippeneinrichtung.

Siebzehn Erzieherinnen, pädagogische Kräfte und eine Heilerziehungskraft sorgen für die etwa 105 Kinder, die dort wohlbehütet untergebracht sind.

Sophie Eberhard geht mit frischem Mut und viel Elan ihre neue Aufgabe an und kann ein „bestelltes Feld“ von Helga Konrad übernehmen. Die hat die Leitung der Arche Noah von Beginn an im September 1995 innegehabt und ging jetzt in den wohl verdienten Ruhestand. (vop)

Themen folgen