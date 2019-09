vor 11 Min.

Besonderes Finale im Krumbacher Freibad

Am letzten Saisontag: Ein Gefühl wie in einem Privatswimmingpool im Schwimmerbecken des Freibads.

Das Krumbacher Freibad ist für viele „Kult“. An einem herrlichen letzten Saisontag wurde spürbar, warum dies so ist.

Ein bisschen Wehmut: Das war bei so manchem Badegast zu spüren am Dienstag im Krumbacher Freibad. Finale, letzter Tag, Saisonschluss – und nach der Tristesse am Himmel über Mittelschwaben der letzten Zeit zeigte sich das Wetter noch einmal von seiner schönsten Seite. Nicht mehr heiß, aber sonnig, blauer Himmel.

Im Gegensatz zu den heißen Tagen des Sommers war die Zahl der Badbesucher überschaubar. Aber so bot sich dem einen oder anderen Gelegenheit, das Bad zum Finale noch einmal quasi wie einen Privatswimmingpool zu genießen. Das Krumbacher Freibad – es ist und bleibt „Kult“. Und es sind vielleicht gerade diese „letzten Tage“, an denen das spürbar wird. (pb)

