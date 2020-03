05.03.2020

Bessere Versorgung mit Lebensmitteln

In Waltenhausen will Alois Rampp Nachfolger von Karl Weiß als Bürgermeister werden

19 Bürgermeisterkandidaten stellen sich im südlichen Kreis zur Wahl. In Krumbach und Thannhausen sind es jeweils sogar drei Bewerber. Alle Bürgermeisterkandidaten stellen wir in einer kleinen Serie mit „fünf Fragen“ vor. In der Kürze liegt ja bekanntlich oft die Würze. So baten wir die Kandidaten bewusst um kurze Antworten. In Waltenhausen tritt Alois Rampp für die Freien Wähler als Nachfolger von Karl Weiß zur Bürgermeisterwahl an.

Warum sollen die Bürger Sie wählen?

Ich möchte die bürgernahe und zukunftsorientierte Gemeindepolitik in unserem Dorf weiterführen, die Entwicklungen der Verkehrs- und Glasfaseranbindung sowie der Lebensmittelversorgung ausbauen.

Welches Projekt wollen Sie in der neuen Wahlperiode als Erstes angehen?

Der zukünftige Gemeinderat Waltenhausen wird sich über die Hälfte aus neuen Gemeinderäten/-innen zusammensetzen. Meine erste Aufgabe wird es sein, sie in die Gemeindepolitik einzuführen, damit wir gemeinsam gute Entscheidungen für die Gemeinde treffen können.

Wann geht Ihnen die Kommunalpolitik auf die Nerven?

Der Bürokratieaufwand ist in unserem Land einfach zu groß, selbst bei kleineren Vorhaben kostet es oft unnötig Zeit und Nerven.

Wo ist Ihr Lieblingsort in Ihrer Kommune?

Unsere Gemeinde besteht aus drei Dörfern, in denen es viele schöne Plätze gibt. Mein Lieblingsplatz ist dort, wo sich nette Leute zusammenfinden.

Welche Person der Zeitgeschichte würden Sie gerne treffen und warum?

Hans-Dietrich Genscher, der zusammen mit den Bürgern der ehemaligen DDR die Wiedervereinigung friedlich erreicht hat. (zg)

