Besuch aus Kirgistan

Infos im Amt für Ländliche Entwicklung

Eine mehrtägige Informationsreise im Rahmen eines Projektes der Hanns-Seidel-Stiftung führte Vertreter, unter anderem Landrat, Gouverneur und Bürgermeister des Landkreises Tong aus Kirgisistan an das Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben. Amtsleiter Christian Kreye informierte die Reisegruppe über die Bedeutung der ländlichen Räume im Flächenstaat Bayern. Anhand von aktuellen Beispielen über Verfahren und Projekte der Behörde stellte Kreye die Instrumente der Ländlichen Entwicklung, wie zum Beispiel Dorferneuerung oder Flurneuordnung, deren Einsatzmöglichkeiten und Abläufe vor.

Sehr interessiert zeigten sich die Gäste über das Bodenmanagement, die Neuordnung und Wertermittlung des ländlichen Grundbesitzes sowie über die Vorgehensweise der Ländlichen Entwicklung bei der Berücksichtigung unterschiedlicher Interessen von Landwirten, Grundeigentümern und der öffentlichen Hand. Exkursionen und Gespräche mit den Bürgermeistern in aktuell laufenden Flurneuordnungs- und Dorferneuerungsverfahren in Buttenwiesen (Landkreis Dillingen), Thierhaupten und Ellgau (beide Landkreis Augsburg) sowie zu einem Alpwegebauprojekt in Burgberg (Landkreis Oberallgäu) vervollständigten das Informationsangebot der Krumbacher Behörde. (zg)

