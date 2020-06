06:00 Uhr

Besuch beim Papst, aber auch Sturm und Juckreiz

Schwäbisches Jugendblasorchester in Rom: Unser Bild zeigt das SJBO (als einziges Orchester war es am Mittwoch, 17. Mai 2000 beim Musizieren anlässlich der großen Papst-Audienz auf dem Petersplatz beim Papst (Mitte). Auf dem Bild kniend (links) der Leiter der deutschen Abteilung des Staatssekretärs und heutige Augsburger Bischof, Bertram Meier, und kniend rechts vom Papst ASM-Präsident Karl Kling.

Plus Was die Menschen in Mittelschwaben nach der Jahrtausendwende 2000 beschäftigte. Warum es seinerzeit im Oberrieder Weiher getrübte Badefreuden gab

Von Hans Bosch

Der Sturm Lothar am 2. Weihnachtsfeiertag 1999 gilt auch 20 Jahre danach noch immer als eine der schwersten Naturkatastrophen, die unsere Region zu überwinden hatte. Nach Vivian und wenige Tage später Wiebke (Februar/März 1990) sind lediglich noch die Sturmtage im Jahre 1921 bekannt, in denen große Teile des Roggenburger Waldes umgelegt wurden. Damals baute man sogar zwei Sägewerke nahe des Ingstetter Weihers und südlich der Straße Breitenthal-Rennertshofen direkt im Wald auf, an die noch heute Gedenksteine erinnern.

Was dies mit den Ereignissen im Frühjahr 2000 zu tun hat? Noch im Sommer dieses Jahres sind nicht einmal die gröbsten Schäden der Winterkatastrophe in unseren Wäldern behoben, obwohl den heimischen Holzmachern seit Monaten 17 schwedische und drei österreichische Waldarbeiter beim Aufarbeiten mit Axt und Kettensäge behilflich sind. Lothar ist damit weiter Tagesgespräch angesichts tausender Holztransporte, die heimische Sägewerke, zumeist aber riesige Holzlagerplätze, darunter auch einer in Breitenthal, zum Ziel haben.

Gerade dieser Ort ist es, der in der gleichen Zeit auch auf anderer Ebene für Furore sorgt: Am Oberrieder Weiher soll ein Campingplatz eingerichtet werden, obwohl dort der Kiesabbau noch in vollem Gange ist. Gleichzeitig versucht die Stadt Krumbach eine solche Freizeiteinrichtung zu schaffen und hat bereits sechs Standorte in der engeren Wahl. Wichtigster Anlass für die beiden Kommunen: Der Freizeitpark Legoland, der nahe Günzburg eingerichtet wird und einen enormen Aufschwung für den Tourismus erwarten lässt. Nehmen wir das Ergebnis vorweg: Breitenthal wird Sieger und Krumbach gibt seine Bemühungen um einen eigenen Campingplatz auf.

Ein Gasthaus sorgt für Diskussionen

Für Schlagzeilen sorgt im April 2000 auch das ehemalige Gasthaus Huber in Langenhaslach. Seit Jahren leer stehend wird es in Neuburg zum „explosiven“ Thema. Ein anonymer Bürger hatte den Ratsherren empfohlen, es einfach in die Luft zu sprengen. Soweit wollen es die Räte aber doch nicht kommen lassen, wenngleich die Aussprache über Abbruch oder Sanierung für viel Geld hektisch geführt wird. Jahre danach erübrigt sich bekanntlich eine weitere Diskussion. Aus unbekannter Ursache geht der „Schandfleck“ eines Nachts in Flammen auf. Erfreulicher ist im Kammelmarkt dagegen eine Feierstunde, in der der langjährige Ortsgeistliche Karl Fritz für seine großen Verdienste zum Ehrenbürger ernannt wird.

Zum Thema wird im Kreisausschuss das Bemühen um den Erhalt der Bahnlinie Thannhausen - Dinkelscherben, die von der Bundesbahnverwaltung lediglich noch für den Güterverkehr genutzt wird und völlig eingestellt werden soll. Damit nicht genug: Vorgesehen ist unmittelbar danach sogar der Verkauf der Bahnhöfe, Abbau der gesamten Gleisanlagen und Aufgabe aller damit verbundenen Anlagen. Überrascht zeigen sich die Kreisräte nicht, erhoffen sich aber positive Gespräche mit eventuell interessierten privaten Betreibergesellschaften, sind aber letztlich der Meinung, das Geld solle lieber in die Mittelschwabenbahn Günzburg-Mindelheim investiert werden. Und auch den Anliegergemeinden ist es nicht wohl dabei, sollen doch Thannhausen, Ziemetshausen und Dinkelscherben zusammen 1,6 Millionen Mark für einen Ankauf aufbringen.

Ein neues Kögel-Fahrzeugswerk

Für den östlichen Landkreis ebenfalls interessant ist der Bau des neuen Kögel-Fahrzeugwerkes in Burtenbach, dessen Gesamtkosten auf 40 Millionen Mark veranschlagt sind. Die Arbeiten sind im Zeitplan, gehen zügig voran und zeigen sich bei einzelnen Abteilungen bereits im Rohbau. Das Ziel: eines der modernsten und leistungsstärksten Trailerwerke in Europa zu werden. Nicht jedermanns Sache ist dagegen der geplante Bau eines atomaren Zwischenlagers auf dem Areal des Kernkraftwerkes Gundremmingen. Die Betreiber sehen darin kein höheres Risiko für die Bevölkerung, doch haben die Kraftwerksgegner sehr wohl Bedenken und befürchten, dass der Neubau zum Endlager wird.

Debatte um Nachfolge von Theo Waigel

Dieses politische Problem wird abgelöst von der lebhaften Diskussion über die Nachfolge von Theo Waigel als Stimmkreisabgeordneter der CSU im Wahlkreis Neu-Ulm/Günzburg, die jedoch erst in zwei Jahren ansteht. Gehandelt werden drei Juristen, nämlich Dr. Thomas Ermer aus Günzburg, der JU-Bezirksvorsitzende Klaus Holetschek (Bad Wörishofen) und Dr. Michael Schorr aus Senden. Bekannt wird, dass sich Waigel für Holetschek als Wunschkandidaten ausspricht. Nur wenig später erübrigen sich die Gespräche: Alle drei winken ab. Werden sollte es dann später bekanntlich Dr. Georg Nüßlein.

Gefeiert wird natürlich auch in diesen Monaten. Da ist das 36. ASM-Bezirksmusikfest in Breitenthal, das schon zum vierten Mal vom dortigen Musikverein ausgerichtet wird. Viel Spaß erleben die Zuschauer beim 4. Georgiritt in Memmenhausen, der Einweihung der neuen Grundschul-Turnhalle in Balzhausen, bei einem großen Oldtimer-Treffen auf dem Neuburger Schloss und zweimal in Langenhaslach im Rahmen der seit zehn Jahren stattfindenden Ausstellung alter Traktoren und Gefährte sowie beim 125-jährigen Jubiläum der Feuerwehr. Einen neuen sportlichen Höhepunkt verzeichnet der seit 1984 stattfindende Landkreislauf: Erstmals sind es über tausend aktive Läufer und so gilt er als eine der größten Laufveranstaltungen in Schwaben.

Zu den Besonderheiten in diesem Frühjahr gehört mit Sicherheit, zumindest für die Teilnehmer, das vom ASM-Präsidenten Karl Kling arrangierte Gastspiel des Schwäbischen Jugendblasorchesters bei Papst Johannes Paul II. anlässlich dessen 80. Geburtstags auf dem Petersplatz in Rom. Viel Freude besonders für die Jugend bedeutet die Übernahme des von der St. Josefskongregation Ursberg dem Kreisjugendring überlassenen ehemaligen Hühnerhofes, der zu einem Jugendübernachtungshaus umgestaltet wurde und bereits das gesamte Jahr ausgebucht ist. In Ursberg selbst beschäftigt sich das Ringeisenwerk mit dem Bau eines zentralen Busbahnhofs für zwölf Omnibusse.

Der erste Verkehrskreisel für Krumbach

Und auch Krumbach hat in dieser Zeit Neuigkeiten zu bieten: In der Bahnhofstraße bei der Abzweigung zum Höllgehau wird der erste Verkehrskreisel gebaut und die in der Planung bereits seit 1939 vorgesehene Südstraße ist zwischen Raunauer und Babenhauser Straße durchgehend befahrbar. In Thannhausen wichtiges Gesprächsthema ist die Bebauung des Areals um die frühere Mindelhalle. Die Fragen gehen um Neubau einer Veranstaltungshalle über eine Wohnbebauung bis zur Parkanlage mit Teich und einer „gesunden Mischung von allem“. Geworden sind daraus in erster Linie Wohnbauten.

„Getrübte Badefreuden“ gibt es vom Oberrieder Weiher zu berichten, der sich immer mehr als beliebtes Naherholungsgebiet anbietet. Viele Schwimmer und Taucher klagen über einen juckenden Hautreiz, dessen Ursache selbst für die Fachexperten ein Rätsel ist. Gesundheits- und Wasserwirtschaftsamt einigen sich Wochen später darauf, dass es sich um Saugwurm-Cercarien (Larvenform von Parasiten) handelt, die in erster Linie Enten, aber auch Menschen attackieren können. Eine weitere Beobachtung: Erstmals zeigen sich bei den Kastanienbäumen schon im Juni braune Flecken. Die Ursache: Ein Kleinschmetterling legt in Massen seine Eier auf die Blätter ab, woraus sich die Larven der Kastanien-Miniermotte entwickeln. Aktiv ist der Schädling bekanntlich auch heute noch.

Weiterentwicklung im Krumbad

Im Heilbad Krumbad weiß man seit Jahrhunderten um die Bedeutung des Badsteins als wertvollem Naturheilmittel. Ihm soll ab sofort noch mehr Bedeutung zugemessen werden. Die gelblich-blasse Kieselsäureverbindung wird nordöstlich des Krumbads abgebaut, gemahlen und als warmer Brei besonders bei Rheuma- und Gelenkbeschwerden auf die Haut aufgetragen. Neues gibt es außerdem vom Krumbacher Krankenhaus: In Betrieb genommen wird der modernste Computer-Tomograph (CT), der bisher nur in Großkliniken im Einsatz ist. Zu danken ist dies der Krumbacherin Heidi Stricker, die eine bisher einmalige Spendenaktion für das 500000 Mark teure Gerät gestartet hatte.

