vor 49 Min.

Betrüger wollen 81-jährigen Thannhauser ausspionieren

In Thannhausen haben Betrüger ihr Glück versucht.

Ein 81-jähriger Mann erhielt in Thannhausen einen Anruf von einem angeblichen Kriminalbeamten. Auf der anderen Seite der Leitung steckte jedoch ein Betrüger.

Wegen Betrugs ermittelt die Polizei in Thannhausen. Im jüngsten Bericht schildert die Polizei einen Vorfall vom Montagnachmittag bei einem 81-jährigen Mann. Dieser erhielt den Anruf eines angeblichen Kriminalbeamten, der ihm erklärte, dass sein Name auf einer Liste auftauche, welche in der vergangenen Nacht ein festgenommener Einbrecher mit sich geführt habe. Im Fortgang des Gesprächs wurde dann versucht, den Mann über seine Wertsachen auszufragen.

Trickanruf-Masche von Thannhausen ist der Polizei bereits bekannt

Als dieser jedoch seine anwesende Schwiegertochter in das Gespräch mit einband, wurde das Gespräch durch den angeblichen Kriminalbeamten abrupt beendet. Bei diesem Anruf handelte es sich um einen Trickanruf mit dem Ziel das die Wertsachen an einen angeblichen Polizeibeamten übergeben werden. Dabei handelt es sich um eine bekannte Masche. (zg)

Themen Folgen