12:57 Uhr

Betrügerischer Anruf bei Krumbacher Tankstelle

Codes wurden am Telefon durchgegeben. Der Schaden ist mit einer Höhe von 900 Euro beträchtlich.

Ein unbekannter Täter meldete sich telefonisch bei einer Tankstelle in Krumbach und gab an, dass er bei der gleichen Tankstellen-Kette in Günzburg arbeiten würde. Der Mitarbeiter in Krumbach wurde laut Bericht der Polizei aufgefordert, das Gerät für Telefonkarten zu deaktivieren, da dieses am Folgetag gewechselt werden sollte. Der Mitarbeiter in Krumbach tat dies. Er druckte jedoch vorher Belege mit Codes im Wert von etwa 900 Euro aus und gab diese Codes am Telefon durch. Nach Rücksprache mit seinem Chef war jedoch schnell klar, dass das Ganze nicht stimmte. „Die Abbuchung der 900 Euro ist jedoch nicht mehr aufzuhalten“, so die Polizei.

In Hecke gefahren: In der Allgäuer Straße in Niederraunau kam es am Sonntagnachmittag gegen 15.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein Fahranfänger wollte laut Polizei mit seinem Pkw wenden. Dies misslang und, der Wagen fuhr in eine Hecke. Der Sachschaden am Pkw beläuft sich auf etwa 4000 Euro.

Kennzeichen gestohlen: Am Sonntag zwischen 0 Uhr und 0.30 Uhr wurde laut Polizeibericht durch einen unbekannten Täter das hintere Kennzeichen eines Pkw in der Nassauer Straße am Parkplatz des Sportgeländes der SpVgg Krumbach entwendet. Die Polizei Krumbach bittet um Hinweise unter 08282/905-0.

5000 Euro Schaden: In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in Ziemetshausen laut Polizei zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 25-jähriger BMW-Fahrer zuerst gegen einen Telefonmast der Telekom und anschließend gegen einen Gemeindebaum fuhr. Unfallursache war wohl, so die Polizei weiter, die Unachtsamkeit des Fahrzeugführers. Sein gleichaltriger Mitfahrer und er blieben glücklicherweise unverletzt. Der Gesamtschaden wird auf knapp 5000 Euro geschätzt. Der Fahrzeugführer wird nun wegen „Störung von Telekommunikationsanlagen“ angezeigt.

Rücksichtsloser Motorradfahrer: Am späten Samstagabend kam es in Münsterhausen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem unbekannten Motorradfahrer und einer 79-jährigen Radfahrerin. Der Motorradfahrer hatte laut Polizei die 79-jährige Radfahrerin beim Überholen gestreift, worauf diese das Gleichgewicht verlor und stürzte. Der unbekannte Motorradfahrer fuhr nach dem Zusammenstoß weiter, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Unfallgeschädigte kam mit leichten Verletzungen zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus. Zeugen werden gebeten, sich unter 08282/905-0 bei der Polizeiinspektion Krumbach zu melden. (zg)

