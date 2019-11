15:17 Uhr

Betrug: Wenn für Gleitschirm zu viel bezahlt wird

Zwei Betrugsfälle meldet die Krumbacher Polizei in ihrem Bericht (Symbolbild).

„Käufer“ aus Irland „zahlt“ 4000 Euro. Wie ein Krumbacher die üble Masche erkannte.

Gleich zwei Betrugsfälle meldet die Krumbacher Polizei in ihrem jüngsten Bericht. Ein 54-Jähriger wollte über das Internet einen Gleitschirm für 1400 Euro verkaufen. Hierauf meldete sich ein Kaufinteressent per E-Mail aus Irland und übersandte einen Verrechnungsscheck in der Höhe von 4000 Euro. Der Verkäufer erkannte die Betrugsmasche und erstattete Strafanzeige.

Es handelt sich hierbei um den sogenannten Überzahlungsbetrug. Sobald der Scheck vom Verkäufer eingelöst wurde, bittet der angebliche Käufer um sofortige Rückzahlung des Differenzbetrages. Innerhalb der darauffolgenden Tage „platzt“ der eingelöste Scheck und das Geld wird vom Konto des Verkäufers wieder abgebucht. Dieser bleibt dann auf dem Schaden in Höhe des Differenzbetrages sitzen. Im hiesigen Fall wären dies 2600 Euro gewesen. Die Täter agieren meist vom Ausland aus und sind kaum zu überführen. Die Polizeiinspektion Krumbach warnt deshalb ausdrücklich davor, solche Schecks einzulösen.

Falsches Gewinnversprechen:

Ein 53-jähriger Mann erhielt vor einigen Tagen einen Anruf, bei dem ihm mitgeteilt worden war, dass er 49900 Euro gewonnen habe. Für den Transport und die Aushändigung des Bargeldes, sei jedoch ein Betrag von 900 Euro fällig. Gutgläubig erwarb der Mann, wie ihm aufgetragen wurde, Gutscheinkarten in dem Wert von 900 Euro und gab die Codes durch. Auf die Übergabe des Gewinns wartet er laut Polizei noch bis heute. Der Schaden von 900 Euro wird ihm bleiben. Bei solchen Anrufen, die durch organisierte Banden aus dem Ausland erfolgen, sollte man immer misstrauisch sein. Sobald die Einlösung des Gewinns von einer Vorauszahlung abhängig ist, liegt in der Regel ein Betrug vor.

Auffahrunfall:

Am Donnerstag, 21. November, gegen 12.10 Uhr wollte eine 19-jährige Pkw-Fahrerin in Thannhausen von der Christoph-von-Schmid-Straße nach links in die Röschstraße abbiegen. Hierbei musste sie aufgrund des Gegenverkehrs anhalten. Eine nachfolgende 86-jährige Pkw-Fahrerin erkannte dies laut Polizei zu spät und fuhr hinten auf. Die 86-jährige Seniorin trug laut Polizei leichte Verletzungen davon. Der Sachschaden beträgt rund 12000 Euro. (zg)

