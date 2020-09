vor 5 Min.

Betrug im Internet: Krumbacher kauft Swimmingpool bei Fakeshop

Ein Mann aus Krumbach ist Opfer von Internetbetrug geworden. Das hat ihn uns seine Freunde 1500 Euro gekostet.

Ein 33-Jähriger und weitere Personen aus Krumbach sind Opfer einer Betrugsmasche im Internet geworden, das sie 1500 Euro gekostet hat. Wie die Polizei mitteilt, fand der Mann online ein günstiges Angebot für einen Aufstellpool und überwies gemeinsam mit den weiteren Geschädigten im Voraus 1500 Euro für vier Pools an den vermeintlichen Verkäufer.

Die Pools wurden allerdings nicht geliefert und der Verkäufer ist nicht mehr erreichbar. Der 33-Jährige erhielt außerdem eine Mitteilung, dass das Konto des Verkäufers vom Provider gesperrt wurde.

So schützen Sie sich gegen Betrug im Internet

Die Polizei rät deshalb bei Geschäften im Internet keine Überweisungen per Vorauskasse zu tätigen. Seriöse Verkäufer böten meist auch einen Bezahlservice oder Möglichkeiten mit Käuferschutz an. „Bei einem außergewöhnlich günstigen Angebot sollten Sie nicht schnell kaufen, sondern hellhörig werden“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Menschen, die bereits Opfer eines solchen Betrugs wurden, rät die Polizei, umgehen die Bank zu informieren und zu versuchen das Geld zurückzuordern. Hier sei Eile geboten, da das Geld jederzeit von den Tätern abgehoben werden könne. Außerdem müsse unbedingt Anzeige bei der Polizei erstattet werden. (mn)

