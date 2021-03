10:10 Uhr

Betrunkene schlagen sich in Ziemetshausen

Die Polizei musste einschreiten, als es zu einer Rauferei in einer Arbeiterunterkunft kam.

Einschreiten hat die Polizei müssen bei einer Rauferei in Ziemetshausen. Die Tat wird im Polizeibericht wie folgt geschildert: Am Samstagabend kam es in einer Arbeiterunterkunft in Ziemetshausen in der Augsburger Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen acht teilweise erheblich alkoholisierten Männern. Im Verlauf der Auseinandersetzung wurden gegenseitige Drohungen ausgesprochen und außerdem wurden drei der Beteiligten leicht verletzt. Die Ursache des Streits und weitere Einzelheiten konnten von der Polizeistreife vor Ort aufgrund der teils starken Alkoholisierung der Männer und nicht vorhandener deutscher Sprachkenntnisse nicht geklärt werden. (adö)

