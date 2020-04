09:44 Uhr

Betrunkenen Autofahrer aus Verkehr gezogen

Außerdem ging die Polizei gegen einen Wildpinkler vor und ein gestürzter Radler musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Am frühen Freitagabend wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Kesselstraße bei einem 79-jährigen Pkw-Fahrer Alkoholgeruch wahrgenommen, meldet die Polizei in ihrem Bericht. Ein Atemalkoholtest ergab schließlich einen ordnungswidrigen Wert, sodass die Weiterfahrt von den Polizisten unterbunden wurde und den Mann nun ein Fahrverbot erwartet.

Radler stürzt und verletzt sich in Krumbach

Am Samstag, kurz vor Mittag, ist in der Luitpoldstraße in Krumbach ein 79-jähriger Radfahrer aufgrund eines Schwindelanfalles alleinbeteiligt von seinem Fahrrad gestürzt und hat sich dabei am Kopf verletzt. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht berichtet die Polizei. An seinem Gefährt entstand kein Schaden.

Gegen Mauer in Krumbach uriniert

Nach einer Mitteilung, dass sich im Gesundheitsweg in Krumbach hinterhalb der dortigen Gebäude mehrere Personen treffen würden und auch gegen die Mauer uriniert werden würde, konnten bei der anschließenden Kontrolle durch die Polizei drei Männer festgestellt werden. Da einer dieser Männer auch tatsächlich gegen eine dortige Mauer uriniert hatte, wurde gegen ihn ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, so die Polizei in ihrem jüngsten Bericht. Die Personen wurden, da im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes kein triftiger Grund für das Zusammensein vorhanden war, von der Polizei des Platzes verwiesen. (zg)

