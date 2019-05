10:08 Uhr

Betrunkener 20-Jähriger verursacht Unfälle in Thannhausen

In Krumbach hat die Polizei einen jungen Mann betrunken und ohne Fahrerlaubnis am Steuer erwischt. Beim Einparken fuhr er zuvor nicht nur eine Tonne um, sondern rammte auch ein geparktes Auto.

Ein junger Mann war nicht nur schwer betrunken und ohne Fahrerlaubnis in Thannhausen unterwegs. Sein Auto verwendete er auch noch ohne Wissen des Besitzers.

Am Freitag gegen 21 Uhr wollte ein 20-jähriger Autofahrer im Birkenweg in Thannhausen am Fahrbahnrand einparken. Dabei fuhr er zuerst eine auf dem Gehweg abgestellte Altpapiertonne um und dann gegen eine anderes dort geparktes Auto. Eine Anwohnerin wurde auf den Einparkversuch des 20-jährigen Fahrers aufmerksam, nachdem sie von der umfallenden Altpapiertonne einen lauten Knall gehört hatte. Sie schaute aus ihrem Fenster und konnte laut Polizei den anschließenden Zusammenstoß mit dem bereits geparkten Auto beobachten und verständigte die Polizei.

Fahrer in Thannhausen betrunken und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Bei der Unfallaufnahme durch Beamte der Krumbacher Polizeiinspektion war dann schnell klar, warum der Fahrer sich beim Einparken so schwer tat. Erstens war er mit deutlich über 1,1 Promille Alkohol unterwegs und zweitens ist er nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis. Dem 20-Jährigen droht nun eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft aufgrund Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol und Fahren ohne Fahrerlaubnis. Da er das Tatfahrzeug ohne Wissen des Besitzers verwendet hatte, droht ihm zudem noch eine Strafanzeige wegen unerlaubten Gebrauchs eines Kraftwagens. (zg)

