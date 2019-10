vor 2 Min.

Betrunkener beschädigt Mülleimer und fährt weg

Die Polizei kommt ihm auf die Schliche.Auch in Winzer gab es Sachbeschädigungen.

Von Annegret Döring

Dem Verursacher einer Sachbeschädigung kamen Polizisten am Montagabend auf die Schliche. Und sie wiesen ihm noch ein weiteres Delikt nach. Gegen 22.25 Uhr wurde der Polizei zunächst mitgeteilt, dass eine Person auf einen Abfalleimer im Stadtpark in Krumbach eintritt und diesen beschädigt. Zeugen beobachteten weiter, wie der Täter schwankend in ein Auto einstieg und wegfuhr. Über das amtliche Kennzeichen und eine sehr gute Beschreibung des Täters, konnten die Beamten den Mann an seiner Wohnanschrift antreffen. Ein dort durchgeführter Atemalkoholtest beim 27-Jährigen verlief laut Polizei positiv. Außerdem konnten Anzeichen für einen vorhergehenden Drogenkonsum festgestellt werden. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet. Bei der Aufnahme wurde ein Beamter durch eine 41-jährige Bekannte des 27-Jährigen beleidigt, so die Polizei. Am Mülleimer entstand ein Schaden in Höhe von rund 50 Euro.

Unbekannter demoliert Autos und Gartenpavillon in Winzer

Eine Sachbeschädigung aus dem Aletshauser Ortsteil Winzer meldet die Krumbacher Polizei: Demnach beschädigte ein Unbekannter zwischen Donnerstag, 22. August, und Montag, 30. September, auf einem Anwesen im Eichetweg in Winzer zwei dort abgestellte Autos sowie einen Gartenpavillon. Der Gesamtschaden beträgt rund 1500 Euro. Zeugen, welche Hinweise zu diesen Sachbeschädigungen geben können, können sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter Telefon 08282/905111 melden.

Auto gestreift in Günzburg: Polizeisucht nach Zeugen

Ein unbekannter Autofahrer hat am Montag gegen 12.50 Uhr in der Webergasse in Günzburg mit seinem Wagen ein geparktes Auto gestreift und dieses beschädigt. Ohne sich um den Schaden in Höhe von 2000 Euro zu kümmern, fuhr er weiter. Ein Zeuge hatte den Unfall beobachtet und der Polizei ein Teilkennzeichen übergeben. Beim Verursacherfahrzeug handelte es sich um einen schwarzen Mercedes Typ ML. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen einer Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Hinweise an die Polizei Günzburg, Telefon 08221/919-0.

Themen folgen