vor 30 Min.

Betrunkener fährt in Wattenweiler gegen Ortsschild und flüchtet

Erst fährt ein 29-Jähriger mit seinem Auto gegen in Wattenweiler gegen ein Ortsschild, dann macht er sich mit seinem Kumpanen aus dem Staub. Doch weit kamen die Betrunkenen nicht.

Ein betrunkener 29-jähriger Autofahrer hat am Sonntag in den frühen Morgenstunden die Polizei in Wattenweiler auf Trab gehalten. Wie die Beamten mitteilen, war der Mann gegen 6.40 Uhr auf der B16 bei Höselhurst in Richtung Wattenweiler unterwegs. Etwa hundert Meter vor dem nördlichen Ortseingang von Wattenweiler kam er mit seinem Wagen nach rechts von der Straße ab. Er fuhr anschließend im Straßengraben und auf dem dortigen Geh- und Radweg weiter, bis er letztlich gegen das Ortsschild prallte.

Eine Zeugin beobachtete laut Polizei, wie der 29-Jährige daraufhin aus dem Auto ausstieg. Während sich die Zeugin mit dem Mann unterhielt, wechselte der Beifahrer des Unfallwagens auf den Fahrersitz. Der 29-Jährige stieg seinerseits auf der Beifahrerseite ein. Trotz mehrfacher Aufforderung durch die Zeugin und einer weiteren, hinzugekommenen Person, fing der Fahrer an, das Auto nach mehrmaligen Rangieren auf die Straße zurück zu fahren. Bis zum Eintreffen der Streife hatten sich die beiden vom Unfallort entfernt.

Unfall in Wattenweiler: Beide Männer hatten über 1,1 Promille Alkohol im Blut

Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung erwischten die Beamten beide Personen samt Auto an der Anschrift eines der Beteiligten. Bei der anschließenden Überprüfung stellten die Beamten bei beiden deutlichen Alkoholgeruch fest. Sowohl beim 29-jährigen Unfallverursacher als auch beim 23-Jährigen, welcher den Wagen von der Unfallstelle weggefahren hatte, führten die Polizisten einen entsprechenden Test durch. Dieser fiel bei beiden positiv aus.

Die Werte lagen bei beiden Beteiligten deutlich über 1,1 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an und stellten den Führerschein des 23-Jährigen sicher. Der 29-Jährige ist nach momentanem Stand der Ermittlungen nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Gegen beide wird nun wegen mehrerer Straftaten ermittelt. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf 3000 Euro. (mn)

Das könnte Sie auch interessieren:





Themen folgen