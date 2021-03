vor 21 Min.

Bewegender Gottesdienst zum Weltgebetstag

Evangelische und katholische Frauen feierten gemeinsam in der Christuskirche in Thannhausen

Von Peter Voh

Im Beisein von Pfarrer Ingo Zwinkau als Gastgeber der Evangelischen Kirchengemeinde und Stadtpfarrer Florian Bach von der Katholischen Pfarrgemeinde Mariä Himmelfahrt gestalteten Frauen beider Konfessionen in der Christuskirche in Thannhausen einen bewegenden Gottesdienst zum Weltgebetstag. Unter Schirmherrschaft der Frauen des Pazifik-Inselstaates Vanuatu, die die diesjährige Weltgebetstagsordnung ausgearbeitet hatten, konnte man so einiges über Gott und die Welt der von Naturgewalten leidgeprüften und vom Klimawechsel ernsthaft bedrohten Bevölkerung und von ihrem tiefen Glauben an Gott erfahren – und worauf die Frauen dort bauen.

Wegen der Pandemie mussten Lieder gesprochen werden, Renate Baumgartner hatte die musikalische Begleitung am E-Piano inne. Uschi Gerhardt vom evangelischen Kirchenvorstand wechselte sich mit Christa Holzbock von Mariä Himmelfahrt in der Beschreibung über Land und Leute von Vanuatu ab. Weitere Frauen des Arbeitskreises begleiteten die Ausführungen mit Wassermusik, mit Klängen, die einzig durch das Schütteln von halb mit Wasser gefüllten Gläsern entstehen. Aber auch dumpfe Trommelschläge und das Rascheln aus einem hölzernen Sandhorn waren im weiteren Verlauf des Abends zu hören. Während man von den Schicksalen einiger der dort immer noch unterdrückten Frauen hörte, die ihr Schicksal in Gottes Hand gelegt haben, gestaltete Prädikantin Eva Behrens die liturgischen Teile des Gottesdienstes, die um bauen auf Gott, der das Leben der ganzen Welt geschaffen hat, ging. Nach einem Gebet für Vanuatu und die Welt sowie dem gemeinsam gesprochenen Vater unser segneten Prädikantin Behrens und Stadtpfarrer Bach gemeinsam die Gläubigen. Auch wieder wegen Corona war es nicht möglich, nach dem Gottesdienst zusammen zu sitzen und sich an möglichen Speisen diesmal von der Pazifikinsel Vanuatu zu ergötzen.

