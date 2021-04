Bibi und Blümchen sind kuschelig

Kaninchenmädchen und Wellensittich suchen ein Heim

Das Tierheim in Weißenhorn sucht für zwei Kaninchen und für einen Wellensittich ein neues Zuhause.

Die zwei hübschen Kaninchenmädchen Bibi und Blümchen wurden im Tierheim geboren. Sie sind mit drei Monaten nun so weit, dass sie in ein neues Zuhause umziehen dürfen. Beide sind sehr neugierig und lassen sich gerne mit einem leckeren Blatt Salat anlocken und streicheln. Es ist eine Freude, ihnen dabei zuzuschauen, wie sie umhertollen und Haken schlagen. Deshalb sucht das Tierheim für Bibi und Blümchen ein artgerechtes Zuhause in einem abwechslungsreichen Gehege mit viel Platz und einem wettergeschützten Stall, wo sie sich noch verstecken können, falls es doch noch einmal kälter werden sollte. Bibi und Blümchen sind gegen RHD 1 und 2 und Myxomatose geimpft.

Der hübsche Wellensittich Tweety (Alter unbekannt, vermutlich weiblich) wurde gefunden. Bisher hat ihn leider niemand vermisst. Da Wellensittiche Schwarmvögel sind, sollten sie auf keinen Fall einzeln gehalten werden. Das Tierheim sucht daher für Tweety ein artgerechtes Zuhause mit Artgenossen und Freiflugmöglichkeit. (pm)

Ulmer Straße 31, Weißenhorn, Telefon 07309/425282 (direkt erreichbar von 13 bis 14 Uhr).