Bilder des Grauens und ein rätselhafter Weg nach Mittelschwaben

Ein französischer Fotograf hält den Abgrund des Ersten Weltkriegs schonungslos fest. Warum Haupeltshofen in dieser Geschichte eine besondere Rolle spielt.

Von Peter Bauer

Es sind – diese jungen Hände. Auf den ersten Blick kaum erkennbar in dieser schrecklichen Szenerie. Gefallene Soldaten, „nach einem Angriff zusammengetragen“ wie neben dem Bild mit geradezu distanzierter Nüchternheit vermerkt ist. Bizarrer Kontrast zum Abbild einer Tragödie. Der Fotograf hält das Grauen des Weltkriegs, den man später den „ersten“ nennen wird, mit geradezu schonungsloser Offenheit fest. Und es ist vielleicht gerade dieses Detail, diese jungen Hände, die die Dimension des Abgrunds erahnen lassen.

Rund 100 Jahre trennen uns von diesem Foto und den 96 weiteren einer Sammlung, deren Herkunft und Geschichte so seltsam unerklärbar, geradezu verschwunden ist. Die Glasplatten sind gerade einmal 4,3 auf 10,5 Zentimeter groß. Auf sie projiziert sind jeweils zwei Fotografien. Das kleine braune Holzkästchen daneben wirkt auf den ersten Blick sogar irgendwie heimelig, gemütlich. Doch wenn man die kleinen Glasplatten einlegt und durch die beiden runden, gläsernen Öffnungen ins Kästchen hineinblickt, wird der Schrecken des Krieges geradezu dreidimensional.

Granateinschläge, gefallene Soldaten, Gräber, Schwerverwundete, Gefangenenkolonnen: Der Fotograf, der diese Szenen offensichtlich mit einer Stereokamera mit zwei synchronisierten Objektiven festgehalten hat, schont den Betrachter nicht. Es sind Szenen auf der französischen Seite der Westfront, zahlreiche Bilder sind während der Schlacht von Verdun entstanden. Einige sind in französischer Sprache mit handschriftlichen Notizen versehen, ein Foto zeigt den General Castelnau (1915/16 Generalstabschef) im elsässischen Masevaux, das am 7. August 1914 von französischen Truppen erobert wurde.

Mehr als 100 Jahre danach steht Waltraud Rogg aus Haupeltshofen in der Redaktion der Mittelschwäbischen Nachrichten. Sie erzählt von ihrem Vater Karl Bucher (1918 bis 1978), aus Aletshausen, Soldat während des Zweiten Weltkriegs. Ihr Vater habe wenig über diese Zeit gesprochen. War er als Soldat im Zweiten Weltkrieg in Frankreich im Einsatz, kam die Glasbilder-Sammlung auf diesem Weg nach Mittelschwaben? Die Fragen bleiben, die Antworten sind gleichsam entschwunden im Nebel der Zeit. Doch die Fotos, nun im Archiv unserer Zeitung, geben bei näherer Betrachtung Erstaunliches preis.

Das Bild des Ersten Weltkriegs: Das sind meist Fotos, die die eigenen Soldaten als Helden darstellen. Die Frontsoldaten werden für den Fotografen vorteilhaft aussehend gruppiert, viele Bilder sind schlichtweg geschönte Inszenierungen. Wenn Tote oder Verwundete zu sehen sind, dann ist das in der Regel „der Feind“. Propagandafotos dienen dazu, ihn herabzuwürdigen. Tote und Verwundete aus den eigenen Reihen werden kaum gezeigt. Fotos von Schlachtenszenen werden oft bei Übungen nachgestellt. Manche Bilder sind spektakuläre Bildmontagen. Berühmt werden sollte das Bild von Frank Hurley, das 1917 in der Schlacht von Passchendaele/Belgien entsteht. Der Australier Hurley (der zuvor Ernest Shackletons Antarktis-Expedition begleitet hatte) „montiert“ einen Gewitterhimmel mit durchbrechender Sonne über das Schlachtfeld.

Zensur und Propaganda dominieren die Bildberichterstattung. In Deutschland wird dies vom Bild- und Filmamt (BUFA) koordiniert, in Frankreich durch die Section photographique de l’armée (SPA, Fotografieabteilung der Armee). Diese Vorgehensweise beschreiben beispielsweise der Fotohistoriker Anton Holzer (Bilderschlachten, 2000 Jahre Nachrichten aus dem Krieg, Technik-Medien-Kunst, Göttingen, 2009), oder auch Hélène Guillot in der Zeitschrift Revue historique des armées (265/2011) detailliert.

Der unbekannte französische Fotograf der Haupeltshofer Sammlung zeigt ein ungefiltertes Bild des Kriegs. Er inszeniert nicht, seine Bilder sind oft Momentaufnahmen. Deutlich sichtbar wird dies beispielsweise beim Gang des französischen Generals Noël de Castelnau durch Maseveaux. Hohe Offiziere wie er werden in dieser Zeit üblicherweise im Glorienschein präsentiert. Auf dem Bild des unbekannten Fotografen geht Castelnau an einer hässlichen Mauer vorbei, er scheint den Fotografen nicht zur Kenntnis zu nehmen – und dieser nutzt das für eine in dieser Zeit ausgesprochen ungewöhnliche Aufnahme. Die Fotografie gewissermaßen „aus dem Augenblick heraus“: Diese damals sehr seltene fotografische Vorgehensweise ist für viele Bilder der Sammlung prägend.

Die eigene Seite heroisieren, den Feind herabwürdigen – das ist diesem Fotografen fremd. Gefallene Deutsche und gefallene Franzosen sind gleichermaßen zu sehen. Wer diese Bilder und die Gesichter der jungen Soldaten sieht, weiß, was Krieg bedeutet. Mehre Fotos zeigen Kampfszenen, insbesondere aus der Schlacht um Verdun 1916. Die Perspektive dieser Fotos deutet an, dass der Fotograf selbst dabei sehr gefährliche Momente durchlebt hat. Viel spricht dafür, dass es sich um Frontaufnahmen und nicht um nachgestellte Bilder handelt.

Über die Identität des Fotografen gibt es so gut wie keine Anhaltspunkte. Sicher dürfte sein, dass es sich um einen sehr gut ausgebildeten Fotografen handelt, der für die Propagandaabteilung SPA tätig war. Keine Hinweise gibt es bislang, in welchen Publikationen und in welchem Umfang Bilder aus der Sammlung veröffentlicht wurden. Könnten auch mehrere Fotografen die Sammlung zusammengestellt haben? Das ist nicht ausgeschlossen. Doch die sehr durchgängige Technik und das einheitliche Schriftbild der Randnotizen neben den Fotos sprechen dafür, dass die Bilder die Aufnahmen eines Fotografen sind.

Die Sammlung deckt mit ihren 97 Doppelaufnahmen die ganze Zeit des Krieges (1914 bis 1918) ab. Von den Kämpfen im Elsass 1914 bis zur Siegesfeier in Paris 1918 ist es ein weiter Weg. Wie bei Hélène Guillot nachzulesen ist, werden für die Frontfotografie auch Stereokameras mit zwei Objektiven verwendet. Diese Technik geht auf eine Konstruktion des Franzosen Jules Richard zurück, der 1894 die erste tragbare Stereokamera (Richard Verascope) konstruiert. Um die Jahrhundertwende ist die Stereofotografie und die Bildbetrachtung mit Stereoskopen sehr populär.

Der Erste Weltkrieg – das ist für die Nachwelt ein „schwarz-weißes Bild“. Auch die Stereobilder des unbekannten französischen Fotografen sind schwarz-weiß. Doch im Lauf der Jahrzehnte haben die Bilder eine leicht braune Einfärbung erhalten. Das lässt manche Szenerien – und mitunter auch die Gesichter der abgebildeten Soldaten – auf eine seltsame Weise reell, geradezu „farbig“ erscheinen. Farbig? Beim Blick auf die Fotos steht bisweilen auch der Gedanke im Raum, dass es in verborgenen Winkeln dieser schrecklichen Schlachtfelder noch bunte Blumen gab und Vogelgezwitscher zu hören war. Der Krieg konnte all das nie vollständig auslöschen. Und vielleicht ist genau das die besondere Botschaft dieser Sammlung.

