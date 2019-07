vor 19 Min.

Bilder in extremer Unterschiedlichkeit in Krumbach

Kaum unterschiedlicher können Bilder sein, wie sie Dominik Widmann links und Karlheinz Schoblocher in ihrer gemeinsamen Ausstellung in der Galerie am Wasserschloss präsentieren.

Wie Galerist Karlheinz Schoblocher Ausstellungen in der Galerie am Wasserschloss in Krumbach besonders spannend machen möchte.

Von Dr. Heinrich Lindenmayr

Den Raum in der Mitte teilen und zwei völlig verschiedene Künstler einander gegenüberstellen, das ist eine Idee, die Karlheinz Schoblocher in seiner Galerie am Wasserschloss schon des Öfteren praktiziert hat. Die Spannungen und Gegensätze im Werk eines Künstlers sind natürlich auch interessant, aber das Aufregende lässt sich mit einer zweiten, einer ganz anders gearteten Künstlerpersönlichkeit leicht um ein Vielfaches steigern. In der nächsten Ausstellung, die am 14. Juli eröffnet wird, prallen in der Galerie am Wasserschloss zwei völlig verschiedene Welten aufeinander. Es stehen sich Gemälde gegenüber, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Der am stärksten zupackende Unterschied liegt in der Formgebung. In seinen Bildern meidet Karlheinz Schoblocher die Linie und scharfe Kante. Man sieht die Pinselstriche deutlich. Vieles bleibt Andeutung, verweigert sich der bloßen Wiedererkennbarkeit als benennbares Objekt. Vom Halbrealismus spricht der Künstler. Und er wagt in der neuen Ausstellung auch den Schritt ins Abstrakte, wo nur noch Farbe und Form, Fläche und Strich regieren.

Überdeutliche Konturen bei Dominik Widmann

In Dominik Widmanns Bildern ist alles ganz klar, geradezu überdeutlich konturiert. Den nächsten Kontrast erlebt der Betrachter bei der Farbe. Schoblocher mischt sich subtile Farbnuancen und Übergänge, Widmann nutzt sozusagen eindeutige Farben, wie sie aus der Tube oder Dose kommen. Diese Farben wirken leuchtend, geradezu grell. Sie passen in ihrem Gestus des schon Fertigen zu dem Konstruktivistischen der Bildgestaltung, das den Betrachter zunächst nicht vor die Frage stellt, was denn hier dargestellt sein soll.

Bewegung und Schwingung bei Schoblochers Werken

Schoblochers Gemälde, egal ob gegenständlich oder abstrakt, teilen eine Bewegung und Schwingung mit, die der natürlichen Bewegung ähnelt. Widmanns Bilder hingegen leben von einer ungeheuren Dynamik, einer Geschwindigkeit, wie sie nur mithilfe von Technik möglich ist. Bei Schoblocher kann das Auge in den Bildern gleichsam spazieren gehen, wobei es keine fixen Perspektiven und Ruhezonen gibt. In Widmanns Bildern findet das Auge an keiner Stelle Ruhe. Es wird ständig in neue Richtungen gezwungen, woran sich auch nichts ändert, wenn der Künstler ordnende und teilende Rahmen in die Bildfläche setzt. Man könnte meinen, man sehe von oben auf den Großstadtverkehr der Zukunft, der nicht mehr allein auf den Straßen, sondern im Dreidimensionalen stattfindet. Auf vielen Ebenen schießen die Wege und Bewegungen mit großer Geschwindigkeit übereinander und durcheinander. Es ist verwirrend, schwindelerregend und doch scheinen die Bahnen geordnet, weswegen dieses kraftvolle Durcheinander eine eigenwillige Faszination auslöst.

Info: Die Vernissage zur Ausstellung von Karlheinz Schoblocher und Dominik Widmann findet am 14. Juli um 11.30 Uhr in der Galerie am Wasserschloss statt. Die Laudatio hält Sigurd Rakel. Die Ausstellung ist bis zum 18. August zu sehen: freitags von 15 bis 17, samstags von 10 bis 13 und sonntags von 15 bis 17 Uhr.

