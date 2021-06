Billenhausen

Alte Mauern, von Musik erfüllt: Billenhausens Pfarrhof war für alle ein Gewinn

Wie aus der Zeit gefallen: Der ehemalige Pfarrhof in Billenhausen, der heute vom Allgäu-Schwäbischen Musikbund als Geschäftsstelle genutzt wird.

Plus Der ehemalige Pfarrhof in Krumbach-Billenhausen wird vom Allgäu-Schwäbischen Musikbund als Geschäftsstelle genutzt - und von den Mitarbeitern als Juwel geschätzt.

Von Nadine Rau

Joachim Graf war sich sicher, dass er die Tritte auf den Treppenstufen hören würde. Doch erfreulicherweise wird im ehemaligen Pfarrhof von Billenhausen auch heute noch tüchtig gearbeitet - und eine Videokonferenz kann schon mal lauter sein als das Knarzen alter Holzdielen. Wir klopfen also erst an, ehe wir in Grafs Büro eintreten. Eine gewöhnliche Türklinke gibt es nicht, nur einen für heutige Begriffe etwas kurz geratenen, geschwungenen Griff.

