23.07.2019

Blasmusik für Feinschmecker im Amphitheater

Ein gewaltiges Doppelkonzert in deinem außergewöhnlichen Ambiente mit Spitzenmusikern: Am Wochenende begeisterte Blech & Co. an zwei Abenden die Besucher von böhmisch-mährischer bis hin zu moderner Blasmusik.

Konzert Wie Blech & Co. an zwei Abenden mit „Böhmisch-Mährisch“ und vielem mehr die Besucher begeistern

Von Peter Wieser

Mindelzell „Blasmusik unter’m Sternenzelt“: Das Doppelkonzert von Blech & Co. im Amphitheater in Mindelzell hatte wahrlich nicht zu viel versprochen. Am Wochenende war es bereits das elfte Jahr in Folge, dass die Kapelle dort zu Gast war, und Gastgeber Engelbert Schmid hatte recht: Wenn man im Amphitheater auftritt, dann ist das etwas ganz Besonderes – ein künstlerischer Höhepunkt. Und dass Blech & Co. das gute Wetter nach Mindelzell angeblich gleich mitbringen, das traf ebenfalls zu. In der Vergangenheit musste gerade einmal eine einzige Konzerthälfte in den Mindelsaal verlegt werden.

Also los – mit Blasmusik für Feinschmecker – und das gleich mit einem Marschgiganten, dem „Starparademarsch“, knackig und präzise, so wie Ernst Mosch diesen nicht selten zum Opening eines Konzerts präsentiert hatte. Mit diesem haben sich die Musiker um ihren musikalischen Leiter Toni Müller von Moderator Georg „Schorsch“ Ried sogleich ein großes Kompliment verdient.

Mit Witz und Humor, amüsanten Geschichten und lockeren „Versla“ führt der „Mister Blasmusik“ vom Bayerischen Rundfunk an den beiden Abenden durch das vielfältige Programm.

„Ihr Traum geht heute Abend in Erfüllung“, wendet sich dieser an das Publikum und er behält recht. Mit der Polka „Wenn Musikanten träumen“ von Michael Kuhn klatscht dieses bereits begeistert mit und bei den „Turteltäubchen“ von Alfred Böswald glänzen Melanie Schiefele und Alexandra Scheppach als wunderbare Solistinnen mit einem Solo an der Klarinette. Bei der Buntspecht-Polka meistern sie die 16 Takte am Stück und ohne Luft zu holen, problemlos. „Schön gespielt, Mädels, das Dekolleté hat sich nicht bewegt“, lobt Georg Ried scherzend.

Überhaupt ziehen sich Ernst Mosch wie auch die Egerländer Musikanten wie ein roter Faden durch das Programm. Bei dem Stück „Für meine Freunde“ von Ernst Hutter, der inzwischen das Orchester weiterführt, beweist Jürgen Rutz, dass er nicht nur das Tenorhorn beherrscht und diesem die tiefsten Töne und in unglaublicher Geschwindigkeit entlockt, sondern auch, dass er ein hervorragender Posaunist ist. Mit der „Farmers Tuba“ von Martin Scharnagl mit Hermann Heinle als Solist an der Tuba zeigen sich Blech & Co. sogar ein bisschen funkig. Moderator Georg Ried stellt klar, dass er nicht nur moderieren, sondern auch gut singen kann – er erzählt musikalisch, dass die Liebe durchaus vergänglich sein, der Durst dagegen lebenslänglich bleiben kann.

Blech & Co. präsentieren sich an den beiden Abenden nicht nur traditionell böhmisch-mährisch, sondern auch modern: Whitney Houstons „One Moment in Time“, geschrieben von Albert Hammond, und mit der Stimme von Kathrin Müller, geht genauso unter die Haut wie „Ich gehör nur mir“ aus dem Musical „Elisabeth“ von Michael Kunze und gesungen von Michaela Zach. Bei Leonard Cohens „Halleluja“ verbreiten beide Sängerinnen zusammen mit Wolfgang Allstätter Gänsehautfeeling.

Noch einmal zurück zu den Lieblingsmelodien von Ernst Mosch wie „Egerland – Heimatland“ und zu Polkaperlen mit der „Herz-Schmerz-Polka“ und der „Fischerin vom Bodensee“, begleitet von einem begeistert mitklatschendem Publikum, neigt sich das Konzert dem Ende zu. An Zugaben sparen Blech & Co. mit „The Rose“ und dem „Astronautenmarsch“ nicht.

Nach knapp drei Stunden verlassen die Spitzenmusiker die Bühne – nach einem großartigen Konzert in einem nicht weniger außergewöhnlichen Ambiente.

Im kommenden Jahr feiern Blech & Co. übrigens 30. Geburtstag. Dazu soll 2020 im Krumbacher Stadtsaal ein großes Jubiläumskonzert stattfinden.

