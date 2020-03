20.03.2020

„Blasmusik trifft Rock“ war ein Höhepunkt

Musikvereinigung Gaismarkt-Niederraunau-Winzer hält Rückschau bei der Jahreshauptversammlung

Positive Bilanz über das Jahr 2019 zog die Musikvereinigung Gaismarkt-Niederraunau-Winzer bei ihrer Jahreshauptversammlung. Musikalisch gesehen war der Vorsitzende Fabian Horn sehr zufrieden mit der abgelaufenen Saison und dem Konzert unter dem Motto „Blasmusik trifft Rock“ als musikalischen Höhepunkt im November. Die gelungene Renovierung der Toiletten im Musikheim nannte er eine große Baustelle. Hier konnte Horn aber auf die fleißige Hilfe seiner Vereinskameraden zählen. Schriftführerin Franziska Rampp berichtete über 40 öffentliche Auftritte im vergangenen Jahr. Dirigent Tobias Geywitz gab einen Rückblick über das musikalische Wirken im abgelaufenen Jahr. Viele gelungene Auftritte mit durchwegs positiven Rückmeldungen stimmten ihn zufrieden. Im letzten Jahr hielt der Dirigent insgesamt 39 Gesamtproben ab und überreichte den Probenfleißigsten Präsente.

Jugendvertreterin Carolin Blösch referierte über die Jugendarbeit im Verein. Derzeit sind 34 Kinder im Alter von drei bis sieben Jahren bei den „Musikflöhen“ aktiv, viele weitere Kinder und Jugendliche befinden sich in Instrumentalausbildung oder spielen bereits in der eigenen Jugendkapelle. Auch im vorigen Jahr wurden einige davon wieder in die Aktivkapelle integriert.

Kassierer Oliver Scheppach gab einen detaillierten Kassenbericht ab und Kassenprüferin Svenja Dirnagel bestätigte eine lückenlose Buchhaltung. (zg)