Blasmusik und „Eseleien“ beim Bezirksmusikfest Ellzee

Plus Wie Musiker und Vierbeiner die Besucher auf dem Bezirksmusikfest in Ellzee auf Trab halten.

Von Monika Leopold-Miller

Bei einem Bezirksmusikfest steht natürlich die Musik im Mittelpunkt. Und in Ellzee wurden zum Auftakt des großen Festes mit dem Auftritt der Band LaBrassBanda ein musikalischer Höhepunkt gesetzt – ebenso wie es später mit dem Sternmarsch der Fall war. Aber zu einem besonderen Highlight wurde auch der Auftritt von neun Vierbeinern, die mit Musik sicherlich nicht so viel zu tun haben. In Ellzee gab es am Fronleichmanstag ein Eselrennen. Neun niedliche Esel, männlich und weiblich, unterschiedlichen Alters, traten zu einem besonderen Wettstreit an. Vier Runden galt es über eine Rennstrecke zu laufen. Nach jeder Runde wechselten die Begleiter, die die Tiere an der Leine führten. Die Nase vorn hatte letztendlich Eselin Rosi. Blitzschnell rannte sie über den Parkour. Andere waren dagegen eher gemütlich unterwegs und ließen sich nicht aus der Ruhe bringen.

Zwei „Herren“ im Liebesrausch Einen besonderen Auftritt hatte die Gruppe „Terrormiliz“ mit Esel Max aus Wiesenbach. Die Begleiter kamen verkleidet als Scheichs. Doch ihr Esel Max musste aus dem Rennen genommen werden. Er setzte den Eseldamen zu sehr zu. Auch Esel Moritz war zu stürmisch. Aber Max und Moritz sorgten bei den Zuschauern für besonders viel Spaß. Die beiden waren so schnell unterwegs, dass einige ihrer menschlichen Begleiter nicht mithalten konnten und auf dem Bauch landeten. Max und Moritz durften außer Konkurrenz am Schluss ihre eigene Runde drehen. Eselin Rosi von der Familie Keck aus Bolheim/Herbrechtingen landete auf dem ersten Platz. Den zweiten Platz belegte Esel Choko von der Familie Wuchenauer aus Kissendorf. 34 Bilder Eselin Rosi schlägt sie alle Bild: Monika Leopold-Miller War das Wetter beim Eselrennen noch etwas unbeständig mit zeitweisem Regen, so machte sich zum Abend hin der Himmel auf und die Sonne kam wieder zum Vorschein, rechtzeitig zum Sternmarsch. Fünf Musikkapellen, Lyra Echlishausen-Bühl sowie die Musikvereine aus Aletshausen, Billenhausen, Wattenweiler und Haldenwang-Hafenhofen marschierten aus den vier Himmelsrichtungen zum Ellzeer Dorfplatz. Dort vereinigten sich die Musikkapellen zu einer großen Kapelle und beeindruckten die Zuschauer mit einem voll und wuchtig klingendem Laridah-Marsch. Die Vorsitzende des Ellzeer Musikvereins, Petra Klingler, begrüßte am Mikrofon die Kapellen und die Zuschauer. Kapelle Lyra Echlishausen-Bühl gewinnt den Echilovision Stimmungscontest In einem langen Zug ging es anschließend zum Festzelt. Dort spielte jede der fünf Kapellen jeweils eine halbe Stunde Stimmungsmusik beim Echilovision Stimmungscontest. Eine Jury bewertete die Auftritte. Die Kapelle Lyra Echlishausen-Bühl schaffte es auf den ersten Platz. „Von dort kommt auch die Idee des Echilovision Stimmungscontests“, erklärt Petra Klingler. Insgesamt sei man mit dem bisherigen Verlauf des Bezirksmusikfests sehr zufrieden, betont die Vereinsvorsitzende. „Es ist alles super gelaufen“, freut sie sich. Das Bezirksmusikfest in Ellzee geht noch bis Sonntag. 53 Bilder LaBrassBanda spielt in Ellzee im Rahmen des Bezirksmusikfestes Bild: Christoph Sauter

