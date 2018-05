vor 21 Min.

Blechsalat siegt mit schmackhafter Blasmusik

Bläserklasse der Christoph-von-Schmid-Realschule Thannhausen misst sich mit 19 Konkurrenzklassen in München. Was die Jury beachtete.

Der Bläserklassenwettbewerb für alle bayerischen Schulen fand in München wegen hoher Beteiligung gleich auf drei verschiedenen Veranstaltungsbühnen gleichzeitig statt. Am stärksten vertreten war mit 19 Bläserklassen die Altersklasse 2, in der sich die Sechstklässler in ihrem Können im Blasorchesterspiel maßen.

Nachdem der CvS Blechsalat, die Orchesterklasse der Christoph-von-Schmid-Realschule Thannhausen, bereits im Vorjahr in der Altersklasse 1 gesiegt hatte, wollten die Schülerinnen und Schüler der Klasse 6b auch heuer an dem Bayerischen Bläserklassenwettbewerb teilnehmen und quasi ihren Titel verteidigen. In der Altersklasse 2 müssen die Orchesterklassen unter Anleitung ihres Dirigenten ein neun- bis zwölfminütiges Programm vorbereiten. Rainer Steber, Dirigent des CvS Blechsalats, entschied sich für eine anspruchsvolle Stückauswahl mit sehr vielseitigem Schlagwerk. Mit den Stücken Rock my Soul, Siyahamba, Amboss Polka und Dos Muchachos stellte Rainer Steber ein vielseitiges Programm zusammen, das mit der Amboss Polka der Bayerischen Blasmusiktradition Rechnung trug. Dies unterstrich auch die Kleidungswahl der Schüler zum Auftritt – sie spielten in Dirndln und Lederhosen. Die dreiköpfige Fachjury bestätigte mit dem Gesamtwertungsergebnis von 289 von 300 möglichen Punkten ein feines Gespür für Intonation, Rhythmik und Zusammenspiel sowie für Dynamik und Klangqualität, aber auch für die Auswahl der Stücke im Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Klasse.

Hohes Niveau bei der Konkurrenz von Gymnasien und Realschulen

Dass der Blechsalat erneut den Sieg in seiner Altersklasse holen könnte, war gar nicht absehbar, weil etliche Gymnasien und Realschulen ebenfalls ein hohes Niveau an spielerischem Können bewiesen.

Umso erfreulicher war es für die Schülerinnen und Schüler aus Thannhausen, erneut den ersten Platz zu belegen, damit ihren Titel zu verteidigen und das Preisgeld von 500 Euro sowie den Pokal und die Urkunde von Landesdirigent Frank Elbert entgegennehmen zu können.

Die Ergebnisse der Blasorchesterklasse zeigen, dass mit einer intensiven Förderung vielfältiger Talente gemeinsam Großes zu erreichen ist. Stolz darf sich die Schule nun erneut Landessieger des Bayerischen Bläserklassenwettbewerbs nennen.(zg)

