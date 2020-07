vor 18 Min.

Bleibt die Röschstraße in Thannhausen eine Einbahnstraße?

Die Verkehrsregelung in der Röschstraße war jetzt Thema in der Sitzung des Thannhauser Stadtrates.

Plus Wegen der Elterntaxis vor den Thannhauser Schulen hat die Stadt die Röschstraße probeweise zur Einbahnstraße gemacht. Jetzt wurde entschieden, ob das so bleibt.

Von Annegret Döring

Seit November 2019 wurde die Verkehrssituation in der Röschstraße in Thannhausen geändert, hauptsächlich um an der Anton-Höfer-Grundschule die Gefahren für die Kinder im Verkehr zu verringern. Durch hin- und herfahrende „Elterntaxis“ wurde es im Straßenraum dort zu Bring- und Abholzeiten der Schüler schnell eng und unübersichtlich. Darum hat man eine Einbahnstraßenregelung ab der Mitte der Straße (bei der Grundschule) erprobt. Jetzt wurde entschieden, ob sie dauerhaft bleibt.

In der jüngsten Stadtratssitzung im Thannhauser Rathaus diskutierten die Ratsmitglieder nun um eine dauerhafte Beibehaltung dieser Einbahnstraßenregelung. Stadtrat Markus Tschanter ( CSU) berichtete, er sei seit Jahren im Elternbeirat der Grundschule. Immer wieder sei die Verkehrssituation in diesem Gremium Thema in Sitzungen gewesen. Inzwischen habe er viele positive Rückmeldungen von Eltern, dass die Situation seit der Einbahnstraßenregelung deutlich entschärft sei.

Sollte die Röschstraße in Thannhausen nur zu Schulzeiten Einbahnstraße sein?

Stefan Herold (SPD) schlug vor, die Einbahnregelung auf die Schulzeiten zu beschränken, was Stadtrat Günther Meindl (Grüne) nicht guthieß. Auch Radfahrern das Fahren in beide Richtungen zu gewähren befürwortete Meindl nicht.

Bürgermeister Alois Held plädierte für ein „Radfahrer frei“-Schild. Radler könnten dann entgegen der Einbahnstraße fahren. Dominik Rieder (JU) war ebenfalls für die Ausnahme für die Radler. Josef Brandner (FW) plädierte vor allem für eine eindeutige Regelung für die Verkehrsteilnehmer.

Wie der Beschluss im Stadtrat Thannhausen ausfiel

Mit vier Gegenstimmen entschied sich das Thannhauser Ratsgremium für die Beibehaltung der seit November geltenden Einbahnstraßenregelung. Radfahrer sollen die Röschstraße jedoch in beide Richtungen benutzen dürfen. Autofahrer können nur von der Christoph von Schmid-Straße im Norden her in die Röschstraße einfahren und müssten dann in der Fritz-Kieninger-Straße im Süden wieder herauskommen.

Bis zum Anfang der Grundschule ist die Röschstraße auch in beide Richtungen befahrbar, sodass dort auch gewendet werden könnte.

