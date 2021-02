12:16 Uhr

Blick ins Archiv: Bilder aus der politischen Laufbahn von Georg Nüßlein

Der CSU-Bundestagsabgeordnete Georg Nüßlein 2019 in seinem Haus in Münsterhausen.

Plus Hat sich der Münsterhauser Bundestagsabgeordnete Georg Nüßlein an einem Corona-Maskengeschäft bereichert? Viele Menschen in der Region reagierten überrascht und geschockt. Wir zeigen Bilder seiner Laufbahn.

Von Peter Bauer

Sein Weg in den Bundestag 2001/2002: Das war damals durchaus überraschend. Doch mittlerweile gehört Dr. Georg Nüßlein aus Münsterhausen rund 20 Jahre dem Bundestag an. Auch mit Blick darauf sind viele, die ihn kennen, fassungslos angesichts des Vorwurfs, dass sich Nüßlein bei einem Coronamasken-Geschäft bereichert haben soll. In Bildern zeigen wir Stationen seiner politischen Laufbahn.

"Ich bin völlig überrascht, ich kann das noch gar nicht einordnen“, sagt Jochen Schwarzmann, stellvertretender Leiter des Krumbacher Simpert-Kraemer-Gymnasiums, zu den jüngsten Ereignissen um Georg Nüßlein. Es ist die Schule, in der Nüßlein 1988 als Jahrgangsbester, Einserschüler, sein Abitur machte. Nüßlein war, seit er 2002 erstmals in den Bundestag gewählt wurde, öfters im Krumbacher Gymnasium zu Gast.

Knapper Erfolg in einer Stichwahl in Weißenhorn

Das Jahr 2002 markiert einen markanten Wendepunkt in Nüßleins Leben. Als Nachfolger von Theo Waigel wurde er damals in den Bundestag gewählt. Zuvor konnte er sich in einer parteiinternen Stichwahl um die Bundestagskandidatur überraschend mit einer hauchdünnen Mehrheit gegen seinen Neu-Ulmer Konkurrenten Thorsten Freudenberger (heute Landrat im Kreis Neu-Ulm) durchsetzen. Dabei hatte es zuvor jahrelang so ausgesehen, dass die Politik in Nüßleins Leben keine zentrale Rolle mehr spielen würde.

Bilder der politischen Laufbahn Georg Nüßleins:

Der gebürtige Krumbacher Nüßlein (Jahrgang 1969) ist in der rund 2000 Einwohner zählenden Ortschaft Münsterhausen im Kreis Günzburg (seine Eltern arbeiteten bei der Post, Nüßlein hat eine Schwester) aufgewachsen. Er studierte nach dem Abitur 1988 in Krumbach Wirtschafts- und Sozialwissenschaften an der Universität Augsburg. 1998 promovierte er zum Doktor der Rechtswissenschaften. Nüßlein war anschließend im Banken- und Finanzwesen tätig, unter anderem mehrere Jahre beim Bankhaus Reuschel im München. Lange gehörte Nüßlein dem Münsterhauser Marktrat und dem Günzburger Kreistag an. Bei der Jungen Union war er von 1997 bis 2001 stellvertretender Bezirksvorsitzender – und doch hat es viele überrascht, dass er 2001, als es um die Waigel-Nachfolge ging, seinen Hut in den Ring warf. Sein Vorgänger Theo Waigel sagte am Donnerstag, dass er zu den aktuellen Vorgängen um Nüßlein keinen Kommentar abgeben möchte.

Die erneute Nominierung Nüßleins schien nur noch Formsache zu sein

Die erneute Nominierung Nüßleins als CSU-Bundestagskandidat im Wahlkreis Neu-Ulm schien nur noch reine Formsache zu sein. Eine maßgebliche Rolle spielt dabei unter anderem der Günzburger CSU-Kreisvorsitzende Alfred Sauter. Der CSU-Kreisvorsitzende Alfred Sauter sagte auf Anfrage, dass er über die jüngsten Entwicklungen aus den Medien erfahren habe. Er habe kurz mit Nüßlein telefoniert, aber sie hätten das Gespräch dann wegen der laufenden Durchsuchungen rasch abgebrochen. Sauter betont, dass er den Sachverhalt nicht kenne, für Nüßlein gelte die Unschuldsvermutung. Ein genaues Datum für die Nominierung zur Bundestagswahl stehe noch nicht fest, die CSU sei da „flexibel“.

Nüßlein ist, so die Informationen unserer Redaktion, seit 2018 verheiratet. Seine Frau hat er in Siebenbürgen/Rumänien kennengelernt, wo er öfter zu Jagd (einer seiner Hobbys) unterwegs ist. Nüßlein hat in Münsterhausen im kleinen Familien- und Freundeskreis geheiratet. Im Gegensatz zu so manch anderen Politikern hat die private Seite seines Lebens bei Auftritten in der Öffentlichkeit so gut wie keine Rolle gespielt. In seiner Heimatregion reagierten viele überrascht auf die Vorwürfe gegen Georg Nüßlein. So auch der Münsterhauser Bürgermeister Erwin Haider, der hofft, dass sich die Vorwürfe gegen Nüßlein als haltlos erweisen.

