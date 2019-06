17.06.2019

Bloß keinen Staub ansetzen!

Jubiläum Das Münchner Museum Brandhorst ist zehn Jahre alt und feiert mit einer Mega-Schau im ganzen Haus. Dabei trifft die Kunst jüngerer Frauen auf die Kunst männlicher Größen wie Andy Warhol und Cy Twombly

Von Christa Sigg

München „Really Old“ steht auf einem spitzwinkligen Dreieck, das den Weg ins Souterrain weist. „Wirklich alt“ hat sich womöglich der Künstler gefühlt, als er zur Zeit der Entstehung auf die 80 zuging. Doch Ed Ruscha, der sich diese ironische Tafel einfallen ließ, ist inzwischen über 80 und malt immer noch – mittlerweile auf die Palme gebracht von einem „extrem giftigen“ Präsidenten namens Trump.

Auch das kann jung halten, wobei man auf diese Form des Anti-Aging liebend gerne verzichten würde. Dann doch lieber junge Kunst sammeln. Die wird zwar auch älter, aber wenn sie gut ist, bleibt sie jung, so banal das klingt. Und ätzend aktuell wie im Fall von Cady Nolands 30 Jahre alter Installation „Deep Social Space“ aus amerikanischem Alltagsgegenständen wie Blechbriefkasten, Barbecue-Gerätschaft, Pferdesattel, Sternenbanner, Handschellen, Veteranen-Krücken.

Alles also beim Alten in den USA. Andy Warhols „Oxidation Painting“, auf dem sich Urin durch Kupfer gefressen hat, bildet dazu im Hintergrund den beißenden Kommentar. Und auch der Oberguru der Pop-Art ist so ein ewig Junger, der jetzt zum zehnjährigen Bestehen des Museums Brandhorst wieder einen gepflegten Auftritt erhält. „Forever Young“ passt als Jubiläumsslogan ganz gut, und selbst wenn die älteren Partygäste aus der ersten Sammelphase des Stifter-Ehepaars Anette und Udo Brandhorst doch Staub ansetzen sollten, sind da immer noch die Nachfahren.

Über 500 Werke wurden in den letzten zehn Jahren erworben. Kein vom Staat betriebenes deutsches Museum ist auf so rapide Weise angewachsen – die Kollektion hat sich fast verdoppelt. Der Jahresetat, der zwischen drei und vier Millionen Euro liegt, ist allerdings auch höher als in jedem anderen Kunsttempel der Republik. Damit lässt sich einiges stemmen, und die Pläne sind weiter ehrgeizig: Man will das bedeutendste deutsche Museum für zeitgenössische Kunst werden.

Dass da noch ein paar „Positionen“ fehlen, wie man in München so schön sagt, wissen die Macher natürlich. Mit alten weißen Männern sind in den Feuilletons nicht mehr allzu viele Blumentöpfe zu gewinnen – sofern sie nicht Leonardo oder Rembrandt heißen. Immerhin sind die Frauen im Brandhorst-Museum schon erstaunlich präsent, auch das demonstriert die Jubiläumsschau mit der angesagten Charline von Heyl, die sich ein Kabinett mit Jutta Köther teilt. Dann wären da noch die esoterisch angehauchte Kerstin Brätsch, die feine Beobachterin Nicole Eisenman, von der man gerne mehr sehen würde (auch wenn das in der „Painting 2.0“-Schau erst der Fall war), dazu Monika Baer und die messerscharf analysierende Louise Lawler.

Mit ihrer raumdominierenden Fototapete „Plexi“ wirft sie einen vielsagenden Blick auf die Konsumwelt – und dies unter Anwendung ihres alten Tricks der fotografischen Aneignung, in diesem Fall von Warhols Pyramiden aus Kellogg’s Cornflakes- und Heinz-Ketchup-Schachteln. Wem gehört die Idee, wem gehören die Bilder? Das sind die ewigen Fragen, die sich auch bei den Tondo-Porträts von Marilyn-Monroe (entstanden kurz nach ihrem Tod) und Jackie Kennedy stellen.

Andy bleibt nicht nur in dieser Frage „forever young“ – mit ihm lässt sich auch ganz gut an eine offensichtliche Lücke anknüpfen: Seine „Ladies and Gentlemen“ (1975) – meist schwarze Transvestiten – lächeln unter dick aufgespachtelten, hellen Make-up-Schichten und spielen auf verschiedenen Ebenen mit ihrer Identität. Und Warhols Schützling Michel Basquiat wird dann gleich noch deutlicher, indem er auf seinem Triptychon an schwarze und weiße Helden von Marco Polo bis Miles Davis erinnert und alles wild verquirlt, bis klar wird, dass die Geschichte selbstverständlich eine gemeinsame ist und nur gemeinsam erzählt werden kann.

Mit Arthur Jafa, der kürzlich mit dem Goldenen Löwen der Venedig-Biennale geehrt wurde, zeichnet sich dann schon der Kurswechsel im Brandhorst ab: weg von einer westlich und weiß dominierten Kunst, hin zu einer globaleren Ausrichtung. Jafa hat die Unterdrückung der Schwarzen zu seinem Thema gemacht und zeigt sich selbst – wer hat Angst vor dem schwarzen Mann? – als „Monster“.

240 Werke von 44 Künstlerinnen und Künstlern sind zum 10-Jährigen übers ganze Haus verteilt. Kuratorin Patrizia Dander hat das lässig miteinander verknüpft und in Bezug gebracht. Man gleitet von Raum zu Raum, von Sigmar Polke zu Albert Oehlen, von Alexandra Bircken zu Seth Price – und vergisst fast darüber nachzudenken, was man vermissen könnte. So dicht ist das alles, und meistens gibt es auch nicht nur ein Werk eines Künstlers, sondern immer gleich eine Handvoll. Das gehört zu den Prinzipien dieser Sammlung: lieber weniger Protagonisten, dafür aber gleich ganze Zyklen oder mehrere Werkphasen.

Fast unangetastet bleiben die oberen Paradezimmer, denn hier in der Beletage residiert der heilige Cy. Twomblys Rosen sind nun nicht mehr verstellt, es gibt auch weiter freie Sicht auf den monumentalen Lepantozyklus. Sogar eines seiner letzten, kurz vor dem Tod entstandenen Bilder wurde angekauft. „Camino Real“ von 2011 ist ein Farbknall aus leuchtendem Grün-Rot-Gelb. Als wollte der alte Maler sagen, „ich bin noch da, und hey, ihr müsst mit mir rechnen!“. Den Pinsel hatte Twombly damals schon an einen Stock gebunden. Er wusste natürlich, dass die Kraft nicht mehr ewig reichen würde. Aber der Schwan, im Lateinischen Cygnus genannt, singt bekanntlich besonders schön, wenn es dem Ende zugeht.

Wenige Meter weiter ziehen Twomblys Totenschiffe ihre leisen Kreise, und nach so viel ewiger Jugend und blitzender Aktualität unten, ist dieses melancholische Memento mori oben eine Wohltat.

„Forever Young. 10 Jahre Museum Brandhorst“, bis April 2020, Di bis So von 10 bis 18, Do. bis 20 Uhr, Katalog (Prestel) 16,90 Euro

