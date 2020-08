vor 48 Min.

Blütenpracht in und um Krumbach

35 verschiedene Blütenmischungen zeigen im zweiten Standjahr, was sie können. Die Schauflächen des AELF am Radweg nach Niederraunau sollen die Menschen zum Nachahmen anregen.

Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) in Krumbach präsentiert auch dieses Jahr wieder eine Vielzahl von verschieden Blühmischungen in der Feldflur. Direkt neben dem Radweg zwischen Krumbach und Niederraunau stehen 35 verschiedene ein- und mehrjährige Pflanzenmischungen, die zeigen, was sie können. Die mehrjährigen Mischungen sind bereits im Frühjahr 2019 gesät worden und präsentieren somit ihre Blütenpracht nun im zweiten Standjahr.

Kreativ gestaltete Schilder an den einzelnen Parzellen informieren ganzjährig über die Mischungszusammensetzung, Aussaatparameter, Kosten und darüber, wo das Saatgut zu kaufen ist, teilt die Behörde mit. Das Landwirtschaftsamt möchte mit der Schaufläche jedermann die Möglichkeit bieten, die unterschiedlichen Saatgutmischungen auf dem Markt an einem Standort über mehrere Jahre hinweg zu vergleichen. Das kann ein Anreiz sein für alle, selbst eine Blühfläche anzulegen und Informationen über die individuellen Ansprüche zu suchen – aber auch für jeden, der sich an der Blütenpracht erfreuen kann oder testen will, wie gut seine Florakenntnisse sind.

Die Mischungen für die Schaufläche sind nach drei Hauptkategorien ausgewählt worden: für die Landwirtschaft förderfähige Mischungen im Rahmen des Kulturlandschaftsprogrammes (KULAP), „greening“-fähige Mischungen im Rahmen der landwirtschaftlich auszuweisenden sogenannten ökologischen Vorrangflächen (ÖVF) und sonstige Mischungen. Letztere beinhalten Mischungen, die vor allem für Insekten- und Wildlebensräume konzipiert wurden oder einen langlebigen und ansprechenden Farbenaspekt für den städtischen Bereich oder den Gebrauch im Privatgarten aufweisen. Um den Erfolg der Aussaat zu gewährleisten, ist die Vorbereitung des Bodens besonders wichtig. Das Saatbeet sollte möglichst unkrautfrei sein und der Boden sehr feinkrümelig. Die geringen Saatgutmengen von meist ein Gramm pro Quadratmeter können durch Füllstoffe, wie beispielsweise Sojaschrot, erreicht werden. Da in den Blühmischungen viele Lichtkeimer enthalten sind, ist es besonders wichtig, diese nur auf der Bodenoberfläche zu verteilen beziehungsweise zu streuen. Der für jedes Saatgut notwendige Bodenkontakt kann durch anschließendes Walzen oder Gießen erreicht werden. Vor allem auf kleineren Flächen empfiehlt sich, eine dauerhafte Befeuchtung sicherzustellen. Grundsätzlich ist nach der Ansaat der Blühfläche die Hauptarbeit für den Gärtner erledigt. Je nach Möglichkeit können per Hand einzelne unerwünschte Kräuter wie Ampfer oder Gräser entfernt werden, bei denen die Gefahr besteht, dass sie die Blühmischung mit der Zeit überwuchern.

Lebensraum für Insekten

Da vor allem im Winter die Blühmischungen einen vielfältigen Lebensraum für Raupen, Käfer, Spinnen, Vögel und größere Tiere bieten, sollten die Mischungen erst im Frühjahr einmal abgemäht und von der Fläche entfernt werden. Besonders bei sehr dichten mehrjährigen Beständen wird so wieder Licht und Platz für den nächsten Aufwuchs generiert, rät das Amt in einer Presseerklärung. (zg)