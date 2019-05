vor 21 Min.

Bodo und Flocke suchen ein neues Zuhause

Wo können der Bracken-Mix-Rüde Bodo und die liebe Katzendame Flocke wohnen?

Für einen hübschen Bracken-Mix-Rüden und eine liebe verschmuste Katzendame sucht das Tierheim in Weißenhorn ein neues Zuhause.

Der hübsche Bracken-Mix Rüde Bodo wurde abgegeben. Leider hat er in seinem vorigen Zuhause so gut wie nichts kennengelernt, aber auf unseren Gassirunden hat er schon einiges gelernt und erlebt. Rassebedingt hat er Jagdtrieb und ist mit seiner Nase immer auf Fährtensuche. Bodo ist ein Powerpaket und verträgt sich mit Artgenossen. Diese sollten allerdings „standfest“ sein, denn beim Spielen ist er manchmal ein ganz schöner „Rüpel“. So wild er im Spiel mit Hunden ist, so sensibel ist er gegenüber seinen Menschen. Er ist ungemein verschmust und würde am liebsten in einen hineinkriechen, wenn man ihn streichelt. Bodo braucht aktive Menschen, die viel Zeit für ihn haben und ihm zeigen, wie toll ein Hundeleben sein kann. Bodo ist zwei Jahre alt, gechippt, geimpft und kastriert.

Sie ist eine verschmuste und liebe Katzendame. Wenn man ihr Zimmer betritt, kommt Flocke sofort und streicht einem um die Beine und fordert maunzend ihre Streicheleinheiten. Dann fängt sie an zu schnurren und genießt die Zuwendung. Für Flocke wird ein liebevolles Zuhause gesucht, wo man ihr viel Aufmerksamkeit schenkt. Sie sollte nach draußen dürfen, um die Nachbarschaft zu erkunden. Flocke ist etwa 2015 geboren, gechippt, geimpft und kastriert. (pm)

Ulmer Str. 31, 89264 Weißenhorn, Tel. 07309/425282 (direkt erreichbar von 13 bis 14 Uhr), Besuchszeiten Freitag, Samstag und Sonntag, 14 bis 16 Uhr.