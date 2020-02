„Bones“ Kling: Als Vierjähriger trug er ein Clownskostüm

Plus Der Krumbacher Konrad „Bones“ Kling ist ein richtiges „Faschingskind“. Warum er auch gerne der „Oberhocker“ ist.

Fasching – er ist für viele über Generationen hinweg ein schlichtweg faszinierendes Lebensgefühl. Für Momente in eine andere Rolle schlüpfen, das Spiel mit der eigenen Identität, all das ist immer wieder reizvoll. Und für so manchen sind die persönlichen Faschingserinnerungen auch mit einem ganz besonderen Kostüm, mit einer außergewöhnlichen Verkleidung, verbunden. „Mein Lieblingsfaschingskostüm“: So haben wir unsere neue Serie genannt, in der bekannte Menschen aus der Region - insbesondere natürlich große Faschingsfreunde - über ihre besondere Verkleidung berichten. Zum Faschingsfinale sprachen wir mit Konrad

Das Spektakel auf dem Krumbacher Marktplatz am Abend des Rosenmontags ist für den Zylinderer und für die anderen Faschingsgilden der Höhepunkt des jährlichen Faschings. Dort treffen sich die Krumbacher Faschingsgilden. Dann geht es für die Zylinderer in ihre Stammwirtschaft, um dort bis Mitternacht zu feiern. Später treffen sich dann noch alle Gilden. „Als Zylinderer weiß man nie so genau, wo man landet oder wie der Abend so verläuft,“ erklärt Konrad Kling, den alle nur seit seiner Kindheit, „Bones“ nennen.

Kling ist bei der Gilde der längste „Hocker“, das bedeutet, er ist beim Feiern zu „99,9 Prozent“ immer der Letzte, der heimgeht. „Wir dürfen doch nicht vor den Schlorpern schwach machen“, meinte Kling verschwörerisch. Konrad Kling ist ein richtiges Faschingskind, er ist im Faschingsmonat Februar (am 28. Februar) 1945 in Krumbach geboren.

In Krumbach lebt seine Familie schon seit vielen Generationen. Kling ist verheiratet und hat erwachsene Kinder. Er hat 40 Jahre selbstständig als Architekt gearbeitet. Den Fasching hat er immer geliebt. Obwohl er in seinem Leben viele Kostüme hatte, ist sein Zylindererkostüm sein Lieblingskostüm. Das trägt er mit Stolz und Freude. Seit 1988 ist Kling ein glücklicher Zylinderer und will, dass es auch in Zukunft so bleibt.

Eine spezielle Beziehung zwischen den Gilden

„Bis um Mitternacht des Rosenmontags sind die Schlorper und die Zylinderer „Feinde“, es besteht schon immer eine liebevolle „Feindschaft“ zwischen den beiden Gilden, „nach Mitternacht werden wir alle zu Freunden“, erzählt Kling. „Wir ziehen durch die Kneipen und kommen erst am Faschingsdienstag oder sogar erst am Aschermittwoch nach Hause. Ich als ,Oberhocker’ muss am längsten durchhalten.“

Kling weiter: „Ich kann mich noch an einem Faschingsdienstagabend erinnern, als ein Schlorper beim Wurstsalatessen einfach wegkippte und mit dem Gesicht im Wurstsalat schlief“, erzählt Kling und lacht. Aber auch die Zylinderer hatten mal vor Jahren einen Aussetzer. Das war aber erst am Aschermittwoch, als die Gruppe beim Oktopusessen in einer Krumbacher Wirtschaft war. Der Zylinderer „kippte weg“, mit einem Stück Oktopus, das aus seinem Mund ragte, schlief er selig ein. Das „Amt“ als „Oberhocker“ will Kling dieses Jahr an einen anderen Zylinderer abgeben. „Es wird Zeit, ich werde auch älter und einen hochwertigen Nachfolger habe ich schon im Auge, lächelt der noch amtierende „Oberhocker“.

Die legendären Bälle im Stadtsaal

Konrad Kling erinnert sich gerne an die früheren Jahre zurück, als es im Stadtsaal die tollen Faschingsbälle gab. Vor allem die TSV-Bälle liebte er. Er war im TSV und als 14-Jähriger hatten er und seine Kumpels immer Auftritte bei dem Ball. Sie turnten und hatten viel Spaß. Er erinnert sich noch lebhaft an die sogenannten „Poussierecken“, dort konnte man „privat sein.“ Das sei heute alles anders, aber „schön war’s damals“, meinte er versonnen.

Auch an seine Kindheit hat Konrad Kling noch gute Erinnerungen. Als vierjähriger Junge trug er ein Clownskostüm. Später war er gerne Indianer. „Nur Cowboy wollte ich nie sein, mein Vater erklärte mir, Cowboy heißt übersetzt Kuhjunge.“ Kling: „Die Cowboys haben früher im Wilden Westen die Bisons erschossen und die Indianer hatten keine Nahrung mehr. Ich verachtete die Cowboys. So ein Kostüm kam für mich nie in Frage.“

Kling liebt Blumen und Bäume. Er kennt sie mit Namen und sein Garten ist ein Blumenparadies. In der Hippiezeit war es das geborene „Blumenkind“. Zu seinen liebsten Kostümen gehört auf jeden Fall auch ein „Blumenkind“-Kostüm.