vor 18 Min.

Borgers Süd ehrt langjährige Mitarbeiter

Firma würdigt Verdienste über einen langen Zeitraum hinweg

Der Dezember ist traditionell der Monat, in dem bei Borgers Süd die langjährigen Mitarbeiter im Rahmen einer Feier geehrt werden. In diesem Jahr sollte der 4. Dezember eigentlich „der“ Tag für die Jubilarinnen und Jubilare der Werke in Krumbach und Ellzee sein. Nun musste für die Ehrung wegen der Corona-Krise ein anderer Weg gefunden werden. Die Mitarbeiter erhielten Ehrenurkunden.

Die Geschäftsleitung von Borgers Süd mit Josef Lutz an der Spitze bedankt sich für die langjährige Treue, für die Verlässlichkeit und für das Wissen und Können, das die Jubilare seit vielen Jahren in Ihre tägliche Arbeit einbringen.

Ein ganz besonderer Dank gilt den Mitarbeitern, die Borgers Süd bereits 40 Jahre lang die Treue halten, diese sind Karin Götz, Ulrike Maier, Reinhard Sperlich und Jürgen Witopil. Bereits 25 Jahre Betriebszugehörigkeit feiern Alaattin Baskaya, Lubow Bergstreiser, Lilli Binder, Mehmet Demirel, Mehmet Kulaksiz, Thomas Müller, Recep Mutlu, Mahmut Öksüz, Bülent Özkan, Aytac Özmutlu, Hans-Jürgen Rittler, Albert Scheppach, Mustafa Toksoy, Reinhard Wagner, Namik Yilmaz und Alper Yilmaz.

Im Jahr 2010 war die Wirtschaftskrise schneller überwunden als vermutet, deshalb gab es in diesem Jahr sehr viele Neueinstellungen. Dies sind die zehnjährigen Jubilare: Kenan Acikgöz, Cengiz Acikgöz, Vahit Akdag, Murat Akkus, Senay Akman, Aslan Araz, Varol Aydin, Bülent Bas, Semih Bas, Mehmet Can, Ekrem Cimen, Angela Cucca, Paulo Da Silva Oliveira, Birol Dursun, Yücel Ece, Astrid Göggel, Ekrem Ilhan, Izzet Kaner, Mustafa Kayan, Ilhan Kaygin, Bülent Menekse, Thomas Mucha, Mustafa Öksüz, Asar Özkan, Ali Erdem Öztürk, Ertugrul Öztürk, Peter Prause, Wojciech Pulit, Blerim Qerreti, Bekim Qerreti, Alexander Rauner, Markus Schaart, Gustav Schiemert, Ibrahim Simsek, Murat Sirin, Veli Türkmen, Ilker Tufan, Andreas Vogel, Richard Wagner, Viktor Weibert, Ivana Weiss, Katrin Worschech, Murat Yasakci, Mehmet Yigit, Tahir Yilmaz und Dede Yüksel.

