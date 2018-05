06:00 Uhr

Botschafter für den Frieden und Europa

Franzosen aus Vimy besuchen ihre Partner in Fischach. Es geht um eine politische Aussage und um freundschaftliche Beziehungen.

Hier geht es nicht allein um die persönliche Begegnung. Es geht auch darum, die Botschaft des Friedens für Europa und für die Welt zu verbreiten. „Die Welt ist so groß und der Einzelne so klein. Aber wenn wir Freunde sind, werden wir Riesen und die anderen so nah“, beschrieb es eine Teilnehmerin des deutsch-französischen Partnerschaftsprojekts, Evelyn Nachel, beim Besuch der Freunde aus Vimy in Fischach. Und diese Idee zog sich wie ein roter Faden durch die Begegnungen im 43. Jahr dieser deutsch-französischen Partnerschaft.

Die Delegation wurde in diesem Jahr erstmals von Vimys Bürgermeister Jacques Larivière und dessen Frau Valerie angeführt. Neben den gastgebenden Familien waren alle drei Bürgermeister zur Begrüßung der Gäste in die Staudenlandhalle gekommen.

„Gutes Bier und hübsche Mädchen“, das war zunächst die Erwartung von Larivière gewesen, nun freute er sich über alte und neue Bekannte und die Wärme der Begegnung. Das zeigte sich schon gleich zu Beginn, als die Veeh-Harfengruppe der Musikschule Fischach, sämtlich in fesche Dirndl gekleidet, aufspielte.

Wichtige Gedenktage, wie das Ende des Zweiten Weltkrieges am 8. Mai und der Europatag, rücken die Bedeutung eines freundschaftlichen Miteinanders ganz besonders in das Bewusstsein. Nicht Abschottung, Gleichgültigkeit, Ausgrenzung und nationaler Egoismus dürfen den Frieden in Europa gefährden. Vielmehr ist eine stetige Erneuerung der partnerschaftlichen Bande wichtiger Pfeiler für das Wachsen von gegenseitigem Verständnis.

Diese Gedanken waren Grundtenor in den Ansprachen der Vorsitzenden, Klara Rieger vom Freundeskreis Fischach-Vimy und Robert Landru, Präsident des Partnerschaftsvereins Vimy.

Die nächsten Tage brachten wieder zahlreiche neue Eindrücke bei vielen gemeinsamen Ausflügen in die Umgebung, bis die Begegnung nach vier Tagen wieder vorbei war – bei vielen schon mit der Vorfreude auf das nächste Treffen. (zijo)

