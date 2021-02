06.02.2021

Brand in Krumbach: Feuerwehr rettet Arbeiter aus Haus

In der Karl-Mantel-Straße in Krumbach hat es am Donnerstag gebrannt. Die Feuerwehr war mit 40 Einsatzkräften vor Ort.

Die Einsatzkräfte mussten am Donnerstag in die Karl-Mantel-Straße ausrücken. Nun sind erste Details bekannt

Brand in der Krumbacher Karl-Mantel-Straße: Am frühen Donnerstagabend gegen 16.45 Uhr ist im Heizölkeller eines Hauses ein Feuer ausgebrochen. Vor Ort im Einsatz war die Feuerwehr Krumbach. Eine Person wurde mit der Drehleiter aus dem ersten Stock gerettet. Wie die Polizei tags darauf mitteilt, kam es bei Entkernungsarbeiten im Keller eines leer stehenden Gebäudes zu einer Brandentwicklung. Die Feuerwehr Krumbach rückte mit rund 40 Mann an und konnte den Brand trotz starker Rauchentwicklung schnell unter Kontrolle bringen. So wurde ein Übergreifen der Flammen auf weitere Wohnbereiche verhindert. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich drei Arbeiter einer beauftragten Baufirma im Gebäude. Zwei Arbeiter konnten sich hierbei selbstständig ins Freie retten und blieben unverletzt. Ein dritter Arbeiter musste durch die Feuerwehr aus dem Gebäude gerettet werden und wurde mit einer Rauchgasvergiftung in eine Unfallklinik geflogen. Das Kellergeschoss, sowie das restliche Gebäude, wurde durch die Rauchentwicklung stark verrußt. Der entstandene Sachschaden dürfte nach Angaben der Polizei im fünfstelligen Bereich liegen, muss jedoch noch durch einen Gutachter ermittelt werden. Die ersten Ermittlungen zur Brandursache wurden vor Ort durch den Kriminaldauerdienst Memmingen übernommen. Aktuell kann noch keine abschließende Aussage zur Brandursache getroffen werden. Die weiteren Ermittlungen werden durch die KPI Memmingen geführt. Unklar war zuletzt die Brandursache. (zg)

Themen folgen