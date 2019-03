vor 23 Min.

Brand in Thannhausen: Netto-Filiale evakuiert

In Thannhausen brannte es in einem Netto-Markt.

In einem Supermarkt in der Bürgermeister-Raab-Straße ist ein Feuer ausgebrochen. Eine überhitzte Kühltruhe war wohl der Auslöser.

Von Christian Gall

Im Netto-Supermarkt in der Thannhauser Bürgermeister-Raab-Straße ist am Montagmittag ein Feuer ausgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen überhitzte eine Kühltruhe, was zu Rauchentwicklung führte. Der Markt wurde evakuiert, nach ersten Informationen wurde niemand verletzt.

Brand in Thannhauser Supermarkt: Feuerwehr im Einsatz

Die Feuerwehr rückte mit Atemschutz in das Gebäude vor, um die Lage zu sichern und die Räume zu belüften.

