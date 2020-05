vor 12 Min.

Brand in Waltenhauser Betrieb

In Waltenhausen geriet ein in einer Halle abgestelltes Auto in Brand. Feuerwehren aus der Region waren mit insgesamt 100 Personen im Einsatz (Symbolbild).

Ein in einer Halle abgestelltes Auto fing Feuer. Die Ursache ist noch ungeklärt.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in einem holzverarbeitenden Betrieb in Waltenhausen zu einem Brand.

Dabei fing laut Bericht der Polizei ein in der Halle abgestelltes Auto aus noch ungeklärtem Grund Feuer. Die verständigte Feuerwehren aus Waltenhausen, Krumbach sowie weiteren umliegenden Brandwachen, die mit insgesamt 100 Personen im Einsatz waren, konnten den Brand ablöschen und das Fahrzeug aus der Halle verbringen, sodass eine weitere Ausbreitung auf die Holzkonstruktion des Gebäudes verhindert werden konnte.

Rund 35000 Euro Sachschaden

Der entstandene Sachschaden wird, so die Polizei in ihrem Bericht, vorläufig auf rund 35000 Euro geschätzt. Die polizeilichen Erstmaßnahmen wurden durch die Polizeiinspektion Krumbach in Zusammenarbeit mit dem Kriminaldauerdienst Memmingen übernommen, die weiteren Ermittlungen zur Brandursache sowie zur exakten Schadenshöhe werden ab Mittwoch weitergeführt. (zg)

