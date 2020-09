17:00 Uhr

Brand in Wattenweiler: Landwirtschaftliches Anwesen stand in Flammen

Gebrannt hat es am Sonntag heftig im Neuburger Ortsteil Wattenweiler am Ortsausgang in Richtung Höselhurst. Verletzt wurde niemand.

Bereits morgens um kurz nach acht Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. Im Stadel eines leer stehenden landwirtschaftlichen Anwesens in Wattenweiler in der Dorfstraße direkt an der B 16 war in gelagertem alten Heu ein Schwelbrand ausgebrochen.

Rund 80 Feuerwehrleute waren bei dem Brand in Wattenweiler vor Ort

Der Löscheinsatz gestaltete sich schwierig, sodass der Stadel schließlich mit einem Kleinbagger nach und nach abgebrochen werden musste. Auch der Dachstuhl des angebauten leer stehenden Wohnhauses wurde abgerissen.

Erst gegen 16 Uhr war der Einsatz beendet, teilte Andreas Böller von der Feuerwehr Wattenweiler mit. Zur Brandbekämpfung waren über 80 Feuerwehrleute vor Ort. Beteiligt waren die Feuerwehren aus Wattenweiler, Neuburg/Kammel, Ichenhausen, Ellzee und Unterwiesenbach sowie zwei Rettungswagen zur Absicherung der Feuerwehrleute. Personen wurden jedoch keine verletzt. (mn)

