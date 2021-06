Breitensport

25.06.2021

Landkreislauf Günzburg steht im Zeichen der Inklusion

Plus Die Breitensportveranstaltung soll ein Beispiel geben, die Leistung jedes Menschen zu schätzen. Passend dazu wird sie in Ursberg eröffnet. Jetzt sind die Sportler dran.

Von Alois Thoma

Es kann losgehen! Im Klosterhof in Ursberg ist am Mittag des 25. Juni 2021 der 32. Landkreislauf im Landkreis Günzburg offiziell eröffnet worden. Er kann wegen der Corona-Pandemie erneut nur in virtueller Form ausgerichtet werden. Die Breitensportveranstaltung steht heuer ganz im Zeichen der Inklusion, womit unterstrichen werden soll, dass jeder Mensch ganz natürlich dazugehört. Egal wie er aussieht, welche Sprache er spricht oder ob er eine Behinderung hat. Jeder kann mitmachen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen