Nordic Walking-Tour im Landkreis Günzburg: So weit die Füße tragen

Die Breitensportler im Landkreis Günzburg spulen zum Tour-Start 2021 fast 5000 Kilometer ab. Welche Besonderheit die Veranstaltung unter Pandemie-Bedingungen aufweist.

„Fantastisch“ – so beschreibt Manuela Miller den Auftakt der Nordic Walking Tour 2021 im Landkreis Günzburg. Jeder konnte diesmal laufen, wo er wollte. Und die 495 Teilnehmer waren enorm fleißig. Sie spulten insgesamt 4965 Kilometer ab.

Pandemiebedingt suchte sich diesmal jeder Läufer seine Strecke selbst aus. Je nach eigener Fitness konnten die Breitensportler 5, 10 oder 15 Kilometer zurücklegen. 17 Teams nahmen teil; insgesamt waren 331 weibliche und 164 männliche Teilnehmer unterwegs. „Viele Familien meldeten sich an“, resümiert Miller.

Ehrlichkeit ersetzt offizielle Wertung

Die Freiheit bei der Streckenwahl kam gut an. Noch nie wurden bei einer Auftaktveranstaltung so viele Kilometer gelaufen – wobei natürlich anzumerken ist, dass es keine offizielle Wertung gab; die Veranstalter sind diesmal in Sachen Kilometermeldungen auf die Ehrlichkeit der Nordic Walker angewiesen. Andererseits war festzustellen, dass es die Breitensportler einfach ins Freie drängt. Der bisherige Rekord resultiert aus dem Jahr 2018. „Da wurden insgesamt 4875 Kilometer gelaufen“, berichtet Miller.

Die Läufer waren im gesamten Landkreis Günzburg unterwegs. Eine beliebte Route lag beim Krumbad. Dort hatte zum Beispiel der SV Edelstetten Markierungen angelegt.

Wer in Führung liegt

Nach der ersten Etappe übernahm der TSV Behlingen-Ried mit 960 zurückgelegten Kilometern die Führung. Das Team SV Freihalden/Sport Bigelmayr brachte es auf 635 Kilometer. Die SG Reisensburg/Leinheim legte 635 Kilometer zurück.

Am 5./6. Juni 2021 ist die SG Reisensburg-Leinheim Ausrichter der zweiten Etappe.

